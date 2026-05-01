Yılın ilk çeyreğinde gelirlerin 5,9 milyar dolara yükseldiğini, ilk çeyrek kârının 226 milyon dolar olduğunu söyleyen THY İcra Kurulu Başkanı Prof. Murat Şeker, ikinci çeyreğin çok zor geçmesini beklediklerini ifade etti.

CANAN ERASLAN - Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY), savaşın gölgesinde bilançosunu açıkladı. 28 Şubat’ta başlayan İran-ABD savaşı sebebiyle etkilenen ilk çeyrek bilançosuna göre şirket, 226 milyon dolar net kâr elde etti. Pandemideki kriz yönetimine benzer bir yapılanma ile bu dönemi yönetmeye başladıklarını söyleyen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, ilk çeyrekte toplam gelirlerin yüzde 21 artışla 5,9 milyar dolara ulaştığını, yolcu kapasitesinin yüzde 9 arttığını, doluluk oranının yüzde 83,5’e yükseldiğini dile getirdi. 8 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanlığına getirilen Şeker, “Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren network taşıyıcısı konumunda olan THY, Orta Doğu’da yaşanan savaşın getirdiği belirsizlikler ve uçak üretiminde yaşanan darboğaza rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdü. Mart ayı sonunda filosunu yıllık bazda yüzde 12 büyüterek 528’e yükselten ortaklığımız, Ocak-Mart 2026 döneminde yolcu sayısını yıllık bazda yüzde 13 artırarak 21,3 milyona ulaştırdı. Turkish Cargo, taşınan kargo hacmini yüzde 15 artırdı ve kargo gelirleri yüzde 30 yükselerek 1 milyar dolara yaklaştı” diye konuştu.

KÂRLILIK SINIRLANACAK

Savaş sebebiyle maliyetlerin arttığını, Brent petrol fiyatlarının yanı sıra, jet yakıtı fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 125 arttığını ifade eden Prof. Dr. Şeker, akaryakıt maliyetini 2026 için 6,1 milyar dolar olarak bütçelendirdiklerini ancak yaşanan savaş sabebiyle bu maliyetin 9,5 milyar dolara çıkacağını öngördüklerini söyledi ve ‘savaş sebebiyle ilave tahmini etkinin 3,4 milyar dolar’ olmasını beklediklerini, aldıkları tedbirlerle 2,5 milyar dolarlık olumsuz etkiyi bertaraf etmeyi hedeflediklerini de anlattı. Savaş nedeniyle Orta Doğu’da kapattıkları uçuşları Avrupa, Afrika, Orta Asya ve Uzak Doğu’ya yönlendirdiklerini de söyleyen Şeker, “Oldukça çetin bir dönemde bayrağı devralırken, tecrübelerimiz ve değişen koşullara hızla uyum sağlayabilen çevik liderlik anlayışımızın, belirsizlikleri yönetmede en büyük gücümüz olduğuna inanıyoruz. Bu zorlu ortamda THY olarak geniş uçuş ağımız, çeşitlendirilmiş iş modelimiz ve hat bazlı aktif kapasite yönetimimiz sayesinde bölgesel gelişmelere uyum sağlarken yüzüncü yıl hedeflerimize ilerliyoruz” dedi.

SADECE TAŞIMA YAPMAYACAĞIZ

Prof. Murat Şeker, en fazla ülkeye uçan, en fazla para birimi ile işlem yapan şirket olarak yolcuyu havaalanından diğer havaalanına uçurup bırakan, kargoyu alıp diğer noktaya götüren değil, bütüncül hizmet vermek istediklerini anlattı. TKPay ile ödeme ve harcama sistemlerini, diğer iştiraklerle göndericiden teslim alıp son alıcıya teslim gibi tercihleri yöneteceklerini söyleyen Murat Şeker, bu alanlara daha fazla yatırım yapacaklarını vurguladı.

UZAKLARA YOLCULUK

Şirket, 2026’da devreye alınacak Seul, Toronto ve Mexico City merkezli frekans artışlarıyla uzun menzilli yolcu kapasitesini yüzde 12 büyütmeyi hedefliyor. Savaş sebebiyle 10 noktada 21 uçuşu durduran şirket, Beyrut, Umman ve Şam’a uçuşlarını başlatırken, Bağdat uçuşlarını ise 14 Mayıs’ta açacağını duyurdu.

İSG’YE 2 LOUNGE

AJet’in uçuşlarını yoğun olarak gerçekleştirdiği Sabiha Gökçen Havalimanı için de planları var. Şirket, Sabiha Gökçen’de hem iç hem dış hatlarda dinlenme salonu açacak ve yolcularına hızlı geçiş imkânı sağlayacak. AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yakıt bedelindeki artış maliyetlerinin de yansımasının gereklilik olduğunu dile getirdi.

