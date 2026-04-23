Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, İran hava sahasının kapatılması nedeniyle tam 55 gündür Tahran’da mahsur kalmıştı. Gerekli bakım ve kontrollerin ardından yeniden uçuşa geçen uçak, bugün yurda döndü.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı hava saldırıları sonrası İran hava sahasını kapatınca bazı uçaklar bölgede mahsur kaldı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları’na ait TC-JZG tescilli Boeing 737-8F2 tipi yolcu uçağı da Tahran’da kaldı.

55 gün boyunca uçuş gerçekleştirmeyen uçak, gerekli teknik bakım ve kontrollerinin tamamlanmasının ardından İran yerel saatiyle 14.14’te kalkış yaptı.

TK6895 sefer sayısıyla gerçekleşen uçuş, yaklaşık 3 saat 37 dakika sürdü ve uçak Türkiye saatiyle 17.21’de İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Savaşın ortasında mahsur kalmıştı! THY uçağı 55 gün sonra yurda döndü

