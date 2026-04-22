Ataşehir Belediyesi’ne yönelik son gelişmelerin ardından belediye meclis üyesi dağılımı yeniden gündeme geldi. 2024 yerel seçim sonuçlarına göre oluşan meclis tablosunda hangi partinin çoğunlukta olduğu merak ediliyor.

İstanbul Ataşehir’de belediye yönetimi ve meclis yapısı, son günlerde yaşanan gelişmelerle birlikte yeniden merak ediliyor. Belediye başkanlığı seçim sonuçlarının ardından şekillenen meclis dağılımı, karar alma süreçlerinde belirleyici rol oynuyor. İlçede hangi partinin çoğunluğu elinde bulundurduğu araştırılıyor.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre Ataşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminde bulunuyor. CHP’nin adayı Onursal Adıgüzel, seçimde yüzde 56,38 oy oranıyla belediye başkanı seçildi. Bu sonuçla birlikte ilçe yönetimi CHP’ye geçmiş oldu. Seçimlerde AK Parti adayı Mustafa Naim Yağcı yüzde 35 oy aldı.

Onursal Adıgüzel, Ataşehir Belediyesi’nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Ataşehir Belediye meclis üyesi dağılımı! Çoğunluk hangi partide?

ATAŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Ataşehir Belediye Meclisi’nde farklı partilerden üyeler yer alsa da çoğunluğu CHP’li isimler oluşturuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Müslüm Kocaoğlu

Mehmet Alver

Sinan Emrah Yıldırım

Bülent Kamış

Birkan Birol Yıldız

Anıl Dursun

Rahşan Sertkaya Daniş

Mustafa Karaoğlu

Oğuz Sarul

Ezgi Kalender

Haydar Gürkan Yıldız

Ekrem Köse

Seher Gülay

Abubekir Bozkızıl

Hüseyin Gültekin

Cemil Yardımcı

Murat Güneş

Aytekin Şahin

Kaya Uluyılmaz

Cengiz Kayayurt

Tülay Uçar

Livan Gür

Abdullah Aslan

Fatih Evliyaoğlu

Ferda Altıntaş

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

Muhterem Memiş

Serdar Orhan

Fatih Kayacı

Selman Ünal

Gülayşe Durak

Levent Demirkaya

Erdal Kaya

Fikret Aydınhan

Abubekir Uçan

Şerafettin Ay

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Murat Can Aydın

Güray Özay

