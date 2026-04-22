Ataşehir Belediye meclis üyesi dağılımı! Çoğunluk hangi partide?
Ataşehir Belediyesi’ne yönelik son gelişmelerin ardından belediye meclis üyesi dağılımı yeniden gündeme geldi. 2024 yerel seçim sonuçlarına göre oluşan meclis tablosunda hangi partinin çoğunlukta olduğu merak ediliyor.
İstanbul Ataşehir’de belediye yönetimi ve meclis yapısı, son günlerde yaşanan gelişmelerle birlikte yeniden merak ediliyor. Belediye başkanlığı seçim sonuçlarının ardından şekillenen meclis dağılımı, karar alma süreçlerinde belirleyici rol oynuyor. İlçede hangi partinin çoğunluğu elinde bulundurduğu araştırılıyor.
ATAŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre Ataşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminde bulunuyor. CHP’nin adayı Onursal Adıgüzel, seçimde yüzde 56,38 oy oranıyla belediye başkanı seçildi. Bu sonuçla birlikte ilçe yönetimi CHP’ye geçmiş oldu. Seçimlerde AK Parti adayı Mustafa Naim Yağcı yüzde 35 oy aldı.
Onursal Adıgüzel, Ataşehir Belediyesi’nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.
ATAŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI
Ataşehir Belediye Meclisi’nde farklı partilerden üyeler yer alsa da çoğunluğu CHP’li isimler oluşturuyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Müslüm Kocaoğlu
Mehmet Alver
Sinan Emrah Yıldırım
Bülent Kamış
Birkan Birol Yıldız
Anıl Dursun
Rahşan Sertkaya Daniş
Mustafa Karaoğlu
Oğuz Sarul
Ezgi Kalender
Haydar Gürkan Yıldız
Ekrem Köse
Seher Gülay
Abubekir Bozkızıl
Hüseyin Gültekin
Cemil Yardımcı
Murat Güneş
Aytekin Şahin
Kaya Uluyılmaz
Cengiz Kayayurt
Tülay Uçar
Livan Gür
Abdullah Aslan
Fatih Evliyaoğlu
Ferda Altıntaş
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)
Muhterem Memiş
Serdar Orhan
Fatih Kayacı
Selman Ünal
Gülayşe Durak
Levent Demirkaya
Erdal Kaya
Fikret Aydınhan
Abubekir Uçan
Şerafettin Ay
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Murat Can Aydın
Güray Özay