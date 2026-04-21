Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde bu yıl doğan ve TİGEM bünyesinde yetiştirilen yerli ve milli Bafra ırkı binlerce kuzunun anneleriyle buluştuğu yürekleri ısıtan renkli anlar dron kamerasıyla görüntülendi. Ağıl kapılarının açılmasıyla annelerine koşan ve birbirlerini ses ile kokularının yardımıyla döne döne bulan kuzuların buluşmasını öğrenciler ile Amasya Valisi Önder Bakan da takip ederken, Tarım İşletmesi Müdürü Özge Kürkoğlu bu yıl 3 bin 200 koyunun 5 bin 200 kuzu yavruladığını ve yüzde 74’lük ikizlik oranının kayıtlara geçtiğini, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında hak sahiplerine TİGEM tarafından 95 baş dişi ve 5 baş erkek küçükbaş hayvan temin edileceğini açıkladı.

