Tel Aviv'den Prag'a gitmekte olan İsrail merkezli Arkia havayolu şirketine ait bir yolcu uçağının Macaristan hava sahası üzerinde seyrederken yer kontrol birimleriyle iletişimi kesildi. Telsiz bağlantısının kopması üzerine NATO hava operasyonları koordinasyon merkezi üzerinden en yüksek kodlu alarm verildi ve Macar savaş uçakları acil kalkış yaptı.

Tel Aviv’deki Ben-Gurion Havalimanı’ndan kalkan Arkia havayollarına ait Airbus A-321 tipi yolcu uçağı, Çekya’nın başkenti Prag’a doğru seyir halindeyken Macaristan hava sahasında sessizliğe büründü.

Bilinmeyen bir teknik nedenden dolayı uçuş ekibi ile Macaristan hava trafik kontrolörleri arasındaki telsiz iletişimi tamamen koptu. Yolcu uçağından sinyal alınamaması ve çağrılara yanıt verilmemesi üzerine, NATO standart havacılık güvenlik prosedürleri devreye sokuldu ve bölgedeki askeri unsurlar acil durum pozisyonuna geçirildi.

Macaristan hava sahasında telsiz koptu, NATO alarm vererek savaş uçaklarını kaldırdı! İsrail uçağına havada askeri önleme

ASKERİ UÇAKLAR HAVA SAHASI SINIRINA KADAR TAKİP ETTİ

Gelişmeye dair resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Macaristan Başbakanı Prter Magyar, NATO koordinasyon merkezinin talimatıyla Macaristan savunması için en yüksek alarm durumunun emredildiğini duyurdu. Başbakan Magyar, kimliği ve durumu o an için netleştirilemeyen yolcu uçağını önlemek ve teşhis etmek amacıyla Macar savaş uçaklarının hızlıca havalandırıldığını aktardı. Standart askeri düzenlemelere uygun olarak uçağın yanına ulaşan askeri jetler, telsiz bağlantısı yeniden kurulan sivil uçağa Macaristan hava sahası sınırına kadar eşlik etti. Uçak, yerel saatle 20:10 sularında sorunsuz bir şekilde ülkenin hava sahasından çıkış yaptı.

MACAR YETKİLİLERDEN SORUŞTURMA

Olayın ardından Arkia havayolu şirketi tarafından yapılan resmi açıklamada, uçuş ekibinin onaylanmış rota ve plana tamamen sadık kaldığı, ancak uçuşun belirli bir safhasında yerel hava trafik kontrol birimiyle teknik bir kopukluk yaşandığı doğrulandı. Şirket, Macar yetkililerin bu durum karşısında tedbiren askeri uçak gönderme kararı aldığını ve jetlerin yaklaşmasıyla birlikte kokpit ile yer istasyonu arasındaki iletişimin tekrar normale döndüğünü ifade etti.

Uçağın varış noktası olan Prag'a güvenli bir şekilde teker koyduğunu belirten yetkililer, uçuşun hiçbir aşamasında yolcular veya mürettebat açısından fiziki bir tehlike oluşmadığını iletti.

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