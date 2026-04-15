Macaristan’ın müstakbel Başbakanı Peter Magyar, seçim zaferinin ardından ilk önemli diplomatik temasınlarından birini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Magyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ülkesine davet etti.

Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban liderliğini sona erdiren yeni müstakbel başbakan Peter Magyar, sandık zaferinden sonra dünya liderlerinden tebrik mesajı aldı.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Magyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü ve iki ülke arasında yeni bir dönemin kapılarının aralandığını duyurdu.

Peter Magyar, görüşmenin detaylarını şöyle paylaştı:

"Dün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferimden dolayı beni tebrik etti ve Macaristan ile Macar halkına en iyi dileklerini iletti." Görüşmede enerji, güvenlik politikası, ticaret ve kültür alanlarında mevcut işbirliğini güçlendirerek sürdürme konusunda tam mutabakata varıldığını iletti.

KARŞILIKLI DAVETLER: ANKARA VE BUDAPEŞTE HATTI

Müstakbel Başbakan Magyar, diplomatik temasın zirve noktasını şu ifadelerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan beni Ankara’ya davet etti; ben de onu 1956 Devrimi’nin 70. yıldönümü münasebetiyle Budapeşte’ye davet ettim."

AVRUPA LİDERLERİYLE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Magyar’ın ajandası sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis’ten tebrik mektubu aldığını ve Prag davetini kabul ettiğini belirten Magyar, Slovenya Başbakanı Robert Golob ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile de görüştüğünü açıkladı.

TRUMP VE PUTİN SEÇİM ZAFERİNDEN RAHATSIZ

Macaristan’da 12 Nisan’da yapılan tarihi seçimlerde, "Trump’tan önceki Trump" olarak bilinen Viktor Orban ağır bir yenilgi alarak 16 yıllık iktidarını kaybetmişti. Seçimin galibi muhalif lider Peter Magyar'ın olmasıyla birlikte ABD ve Rusya'da tüm dengeler altüst oldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macaristan’daki seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada yeni Başbakan Peter Magyar’ı tebrik etmeyeceklerini duyurdu.

"Dost olmayan ülkelere tebrik göndermiyoruz." diyen sözcü Moskova’nın yeni yönetimle ilişkilerde "dostluk" değil, sadece "pragmatizm" beklediği ve Budapeşte’nin atacağı ilk somut adımlarını bekleyeceklerini iletti.

Öte yandan Macaristan'ın eski lideri Viktor Orban'a olan desteğini yineleyen Trump, yeni başbakanı tebrik etmeden sadece şunları söyledi:

'Orban benim dostumdu, göç konusunda iyi iş çıkardı. İnsanların gelip ülkesini mahvetmesine izin vermedi.'

Haberle İlgili Daha Fazlası