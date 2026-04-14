Macaristan’da yaşanan hükümet değişiminin ardından gözlerin çevrildiği Moskova’dan ilk değerlendirme geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "yeni dönemde iki ülkenin dost olması pek mümkün görünmüyor" dedi

Macaristan’da 12 Nisan’da yapılan tarihi seçimlerde, "Trump’tan önceki Trump" olarak bilinen Viktor Orban ağır bir yenilgi alarak 16 yıllık iktidarını kaybetti. Seçimin galibi muhalif lider Peter Magyar'ın olmasıyla birlikte Rusya'da tüm dengeler altüst oldu.

"ARTIK DOST DEĞİLİZ..."

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macaristan’daki seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada yeni Başbakan Péter Magyar’ı tebrik etmeyeceklerini duyurdu.

"Dost olmayan ülkelere tebrik göndermiyoruz." diyen sözcü Moskova’nın yeni yönetimle ilişkilerde "dostluk" değil, sadece "pragmatizm" beklediği ve Budapeşte’nin atacağı ilk somut adımlarını bekleyeceklerini iletti.

ORBAN SEÇİMİ NASIL KAYBETTİ?

Oyların yüzde 98,9’unun sayıldığı seçimlerde, Magyar’ın liderliğindeki "Tisa" partisi 199 sandalyeli parlamentoda 138 koltuk kazanarak anayasal çoğunluğu elde etti. Budapeşte’de binlerce kişiye seslenen yeni lider Magyar, "Macaristan halkı Avrupa’ya 'evet' dedi" diyerek Orban dönemindeki Rusya yanlısı politikalara son verileceği mesajını verdi.

Orban’ın devrilmesi Avrupa başkentlerinde büyük bir sevinçle karşılandı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sonuçları "İyi bir gün ve sağcı popülizme karşı net bir sinyal" olarak değerlendirdi. Öte yandan, seçimden iki gün önce bile Orban’a tam destek veren ABD Başkanı Donald Trump ve MAGA kanadından herhangi bir açıklama gelmedi.

İKTİDARIN ANAHTARI: EKONOMİ VE YOLSUZLUK

Macaristan’da Viktor Orban’ın on altı yıllık kesintisiz iktidarını sarsan temel faktör, ülkede kronikleşen ekonomik kriz ve kamuoyunda gündeme gelen yolsuzluk dosyaları oldu.

Rekor seviyeye ulaşan işsizlik oranları ve hayat pahalılığına karşı sandıkta birleşen Macar seçmeni Magyar’ın değişim vaadine yöneldi.

Ayrıntılar geliyor....

