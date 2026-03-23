Rus dış istihbaratının gizli belgeleri ABD tarafından ele geçirildi. İddialara göre, anketlerde rakiplerinin gerisinde kalan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kurtarmak için Rusya Devlet Başkanı Putin, "Oyun Değiştirici" kod adlı bir suikast planı önerdi.

Washington Post’un ele geçirdiği Rus dış istihbarat (SVR) raporları, kan donduran bir planı deşifre etti.

Nisan ayında yapılacak kritik seçimler öncesinde Rus ajanlar, anketlerde geriye düşen en sadık müttefikleri Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a seçmen desteğini artırmak için "Oyun Değiştirici" kod adıyla sahte bir suikast girişimi düzenlemeyi önerdi.

Planda, halkın ekonomik sorunları unutup "devlet bekası" duygusuyla Orban’ın etrafında kenetlenmesi hedefleniyor.

Washington Post tarafından incelenen iç yazışmalarda Putin'in talimatıyla Macaristan'a şu mesaj iletildi:

"Suikast düzenlenirse seçim algısını rasyonel ekonomik tartışmalardan uzaklaştırıp duygusal bir alana çekeriz. Ana tema artık halkın geçim sıkıntısı değil, devletin güvenliği ve sistemin istikrarı olur."

Moskova, 2024’te Trump’ın başına gelen suikast girişimi sonrası yaşadığı oy patlamasına benzer bir etki oluşturmak istiyor.

ORBAN’IN POPÜLARİTESİ ERİDİ

Anketlerde Orban ilk kez muhalefet lideri Peter Magyar’ın gerisinde kaldı.

Muhalefet lideri Peter Magyar

Macar halkının %52’sinden fazlasının mevcut durumdan memnuniyetsiz olması, Kremlin’i harekete geçirdi.

Rusya, NATO ve AB içindeki en büyük "truva atı" olarak gördüğü Orban’ı kaybetmemek için her yolu deniyor. Plana göre, Orban’a yönelik yapılacak "sahte saldırı", onu mağdur ve kahraman konumuna yükselterek milliyetçi duyguları tetikleyecek.

DEZENFORMASYON VE YAPAY ZEKA DEVREDE

Rusya’nın müdahalesi sadece sahte suikast önerisiyle sınırlı değil. SVR belgeleri, muhalefet adaylarını karalamak için yapay zeka ile üretilmiş sahte videolar ve uydurma suçlamalar hazırlanması talimatını da içeriyor. Özellikle muhalif adayların itibarını sarsacak dezenformasyon kampanyalarının sosyal medyada yayılması için Rus trol çiftliklerinin düğmeye bastığı ileri sürüldü.

