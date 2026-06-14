A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesini Kanada karşısında tamamlayacak. Ottawa'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden Filenin Efeleri, ev sahibi ekip karşısında galibiyet arayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen voleybolseverler ''Kanada-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularının detaylarını araştırıyor.

Filenin Efeleri organizasyona ABD karşısında aldığı mağlubiyetle başladı. Ardından turnuvanın güçlü ekiplerinden Fransa'yı set vermeden 3-0 mağlup ederek dikkat çekici bir sonuca imza attı. Milliler üçüncü karşılaşmada ise dünya sıralamasının zirvesinde bulunan İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Şimdi ise gözler Kanada karşılaşmasına çevrildi. Peki, Kanada-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kanada-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Efeleri milli maç için hazır!

KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki son sınavına çıkıyor. Kanada'nın Ottawa kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Filenin Efeleri, ev sahibi Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Kanada-Türkiye voleybol maçı TRT ekranlarının yanı sıra S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kanada-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Efeleri milli maç için hazır!

KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi kapsamında oynanacak Kanada-Türkiye mücadelesi 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

Kanada-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Efeleri milli maç için hazır!

FİLENİN EFELERİ VNL MAÇ PROGRAMI

1. HAFTA (OTTAWA, KANADA)

10 Haziran 2026

18.00 Türkiye-ABD (1-3)*

13 Haziran 2026

02.30 Türkiye-Fransa (3-0)*

14 Haziran 2026 (13'ü 14'üne bağlayan gece)

02.30 Türkiye-İtalya (0-3)*

14 Haziran 2026

21.30 Kanada-Türkiye

2. HAFTA (GLİWİCE, POLONYA)

24 Haziran 2026

14.00 Çin-Türkiye

25 Haziran 2026

21.00 Polonya-Türkiye

27 Haziran 2026

21.30 Türkiye-Arjantin

28 Haziran 2026

17.30 Belçika-Türkiye

3. HAFTA (BELGRAD, SIRBİSTAN)

15 Temmuz 2026

21.00 Sırbistan-Türkiye

17 Temmuz 2026

17.30 Türkiye-Ukrayna

18 Temmuz 2026

17.30 Türkiye-Slovenya

19 Temmuz 2026

14.00 Türkiye-İran

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