Kanada-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Efeleri milli maç için hazır!
A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesini Kanada karşısında tamamlayacak. Ottawa'da düzenlenen organizasyonda mücadele eden Filenin Efeleri, ev sahibi ekip karşısında galibiyet arayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen voleybolseverler ''Kanada-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularının detaylarını araştırıyor.
Filenin Efeleri organizasyona ABD karşısında aldığı mağlubiyetle başladı. Ardından turnuvanın güçlü ekiplerinden Fransa'yı set vermeden 3-0 mağlup ederek dikkat çekici bir sonuca imza attı. Milliler üçüncü karşılaşmada ise dünya sıralamasının zirvesinde bulunan İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Şimdi ise gözler Kanada karşılaşmasına çevrildi. Peki, Kanada-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?
KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?
A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki son sınavına çıkıyor. Kanada'nın Ottawa kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Filenin Efeleri, ev sahibi Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Kanada-Türkiye voleybol maçı TRT ekranlarının yanı sıra S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak.
KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi kapsamında oynanacak Kanada-Türkiye mücadelesi 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.
FİLENİN EFELERİ VNL MAÇ PROGRAMI
1. HAFTA (OTTAWA, KANADA)
10 Haziran 2026
18.00 Türkiye-ABD (1-3)*
13 Haziran 2026
02.30 Türkiye-Fransa (3-0)*
14 Haziran 2026 (13'ü 14'üne bağlayan gece)
02.30 Türkiye-İtalya (0-3)*
14 Haziran 2026
21.30 Kanada-Türkiye
2. HAFTA (GLİWİCE, POLONYA)
24 Haziran 2026
14.00 Çin-Türkiye
25 Haziran 2026
21.00 Polonya-Türkiye
27 Haziran 2026
21.30 Türkiye-Arjantin
28 Haziran 2026
17.30 Belçika-Türkiye
3. HAFTA (BELGRAD, SIRBİSTAN)
15 Temmuz 2026
21.00 Sırbistan-Türkiye
17 Temmuz 2026
17.30 Türkiye-Ukrayna
18 Temmuz 2026
17.30 Türkiye-Slovenya
19 Temmuz 2026
14.00 Türkiye-İran