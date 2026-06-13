Türkiye-İtalya voleybol maçı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında sporseverlerin gündemindeki yerini aldı. Filenin Efeleri'nin Fransa karşısında aldığı kritik galibiyetin ardından gözler şimdi turnuvanın güçlü ekiplerinden biriyle oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Efeleri, ilk etapta üçüncü sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Kanada'nın Ottawa kentinde devam eden organizasyonda moral depolayan ay-yıldızlı ekip, yeni maç öncesinde voleybolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini ve maç saatini araştırıyor.

TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta karşılaşmalarında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı karşılaşma TRT Spor Yıldız, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye-İtalya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Efeleri Milletler Ligi (VNL)

Filenin Efeleri, organizasyondaki ilk maçında Sırbistan'a mağlup olduktan sonra ikinci karşılaşmada son iki Olimpiyat şampiyonu Fransa'yı 3-0 yenerek dikkat çekici bir sonuca imza attı. Dünya voleybolunun güçlü ekiplerinden biri olan İtalya karşısında alınacak sonuç, Türkiye'nin ilk etap sıralaması açısından kritik önem taşıyor.

Türkiye-İtalya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Efeleri Milletler Ligi (VNL)

FİLENİN EFELERİ İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile İtalya arasındaki mücadele, 13 Haziran'ı 14 Haziran'a bağlayan gece oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 02.30'da başlayacak ve Ottawa'daki TD Place Salonu'nda voleybolseverlerle buluşacak.

Milletler Ligi'nin ilk haftasında yoğun bir maç programı geçiren Filenin Efeleri için bu karşılaşma önemli virajlardan biri olarak görülüyor. Ay-yıldızlı ekip, İtalya mücadelesinin ardından ilk etapta son olarak ev sahibi Kanada ile karşı karşıya gelecek. Teknik heyet ve oyuncular, üst sıralar hedefi doğrultusunda her maçtan puan çıkarmayı amaçlıyor.

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