İstanbul Valiliği, kentte 2 Ağustos'a kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle uyarı yayınladı. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre kentte rüzgarın bugünden 2 Ağustos Pazar gününe kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

DEVRİLMELERE, UÇMALARA KARŞI DİKKAT!

Açıklamada, "Başta orman yangınları olmak üzere ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarısı yapıldı.

İstanbul resmen uçacak! Valilik'ten fırtına uyarısı: 2 Ağustos'a kadar sürecek

MARMARA DENİZİNDE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nin güneyinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası