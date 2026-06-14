Anadolu Ajansı
Rutin eğitim faciaya dönüştü! ABD savaş uçağı ormanlık alana çakıldı
ABD'de orduya ait bir savaş uçağı, rutin eğitim uçuşu sırasında ormanlık alana düştü. Fırlatma koltuğu kullanarak kurtulan pilotun hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Özetle DinleRutin eğitim faciaya dönüştü! ABD savaş uçağı orma...
Kaydet
Dünya az önce
California'daki Miramar Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu'ndan kalkan F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı, Washington eyaletinde ormanlık alana düştü.
- Uçak, bir süre sonra ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde göl yakınlarındaki ormanlık alana düştü.
- Fırlatma koltuğu kullanarak hayatta kalan pilot hastaneye sevk edildi.
- Kaza nedeniyle ormanda çıkan yangına müdahale için itfaiye ekipleri yönlendirildi.
- Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
0:00 0:00
1x
ABD'nin batısındaki California eyaletinde yer alan Miramar Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu'nda konuşlu "F/A-18 Super Hornet" tipi savaş uçağı rutin eğitim uçuşu için havalandı.
Uçak, bir süre sonra ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde göl yakınlarındaki ormanlık alana düştü.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Ülkede korku dolu anlar! Askeri uçak iniş sırasında yere çakıldı
FIRLATMA KOLTUĞU İLE KURTULDU
Fırlatma koltuğu kullanarak hayatta kalan pilot hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle ormanda çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR