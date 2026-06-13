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Ülkede korku dolu anlar! Askeri uçak iniş sırasında yere çakıldı
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 tipi askeri nakliye uçağı, Assam eyaletinin Jorhat kentindeki hava üssüne iniş yaptığı sırada aniden yere çakıldı.
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 tipi nakliye uçağı, Assam eyaletinin Jorhat kentindeki hava üssüne iniş yaklaşması sırasında kaza geçirdi.
Uçak üs sınırları içerisinde yere çakıldı. Çarpmanın ardından üste yangın çıktı.
Yetkililer, pilotun hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendirirken, olay yerine sevk edilen ekipler arama-kurtarma ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.
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