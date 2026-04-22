İzmir su kesintisi 22 Nisan 2026 tarihinde birçok ilçede etkisini gösteriyor. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre altyapı çalışmaları ve arızalar nedeniyle bazı mahallelerde saatler sürecek kesintiler uygulanıyor. Balçova, Bergama, Foça, Kiraz, Menemen ve Tire başta olmak üzere farklı bölgelerde su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU’nun planlı bakım, onarım ve arıza çalışmaları kapsamında İzmir genelinde su kesintileri yaşanıyor. 22 Nisan Çarşamba günü birçok ilçede farklı saat aralıklarında uygulanan kesintiler, vatandaşların günlük yaşamını etkiliyor. Özellikle ana boru arızaları, elektrik kesintileri ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kesinti süresi uzayabiliyor.

İzmir’de 22 Nisan 2026 tarihinde yaşanan su kesintileri, farklı ilçelerde çeşitli nedenlere bağlı olarak uygulanıyor. İZSU’nun paylaştığı bilgilere göre kesintilerin büyük bölümü ana boru arızası, branşman hattı sorunları ve elektrik kaynaklı aksaklıklardan kaynaklanıyor. Bu durum, özellikle sabah saatlerinden itibaren birçok mahallede su kesintisi yaşanmasına neden oldu.

Kesintilerin süresi ilçeden ilçeye değişiklik gösteriyor. Bazı bölgelerde 2-3 saatlik kısa süreli kesintiler planlanırken, bazı mahallelerde bu sürenin 7-8 saate kadar uzadığı görülüyor. Özellikle Kiraz ilçesinde elektrik ve müteahhit çalışmaları nedeniyle gün boyu süren kesintiler dikkat çekiyor.

22 Nisan İzmir su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler:

Balçova: Çetin Emeç, Fevzi Çakmak, Teleferik (10:15 - 12:15)

Bergama: Bahçelievler, Fatih, Fevzipaşa, Zafer (10:15 - 13:15)

Foça: Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk (09:15 - 13:00)

Kiraz: Karaburç (10:00 - 17:00)

Kiraz: Altınoluk, Çayağzı, Karaburç, Sarıkaya (09:15 - 17:30)

Menemen: Atatürk, Esatpaşa, Kazımpaşa (09:29 - 12:29)

Tire: Adnan Menderes, Atatürk, Hürriyet (09:45 - 12:00)

İZSU İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU tarafından paylaşılan verilere göre, su kesintilerinin bitiş saatleri arızanın türüne ve çalışmanın kapsamına göre değişiyor. Vatandaşların güncel bilgilere İZSU’nun resmi kanalları üzerinden ulaşması ve kesinti süresine göre önlem alması öneriliyor.

