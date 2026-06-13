DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP ile DSP arasında son dönemde gündeme gelen siyasi temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'nin yaşadığı krizlere işaret eden Aksakal, DSP'nin bağımsız bir siyasi kimliğe sahip olduğunu vurgulayarak, "DSP hiçbir zaman kirli siyasetin temizlenme adresi olmadı" dedi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Bursa'da düzenlenen DSP İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada hem Türkiye'nin dış politika gündemine hem de son dönemde siyasi kulislerde konuşulan CHP-DSP ilişkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın yeniden şekillenen bir süreçten geçtiğini belirten Aksakal, yakın coğrafyada yaşanan çatışmaların ve Orta Doğu'daki istikrarsızlığın bölgeyi ciddi şekilde etkilediğini söyledi. DSP'nin dış politika anlayışının temelinde ulusal çıkarların bulunduğunu ifade eden Aksakal, Türkiye'nin bağımsız dış politika kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"DSP, CHP'NİN YAN KURULUŞU DEĞİL"

Konuşmasının önemli bölümünü CHP ile ilgili tartışmalara ayıran Aksakal, DSP'nin siyasi kimliğinin bağımsız olduğunun altını çizdi. "DSP ile CHP arasında tarihsel ortak değerler olabilir ancak DSP, CHP'nin bir yan kuruluşu değildir" diyen Aksakal, partilerinin kuruluş döneminde CHP'nin siyasi arenada bulunmadığını hatırlattı.

CHP'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Aksakal, parti içindeki krizlerin Türkiye siyaseti açısından önemli sonuçlar doğurduğunu savundu. CHP seçmenlerine saygı duyduklarını ifade eden Aksakal, partisine yönelik geçmişte yapılan birleşme çağrılarını hatırlatarak, DSP'nin hiçbir zaman CHP'nin kapanmasını ya da kendilerine katılmasını istemediğini söyledi.

CHP iddiaları sonrası Aksakal'dan sert tepki: DSP çamaşır makinesi değil

'ÇAMAŞIR MAKİNESİ' SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Siyasi kulislerde konuşulan olası geçiş iddialarına da değinen Aksakal, CHP'den bazı isimlerin DSP çatısı altında siyaset yapma arayışında olduklarını öne sürdü. Bu kapsamda DSP'ye toplu katılım ve Meclis'te grup kurulmasına yönelik teklifler aldıklarını iddia eden Aksakal, söz konusu taleplere sıcak bakmadıklarını belirtti.

DSP'nin 41 yıllık siyasi geçmişine vurgu yapan Aksakal, "Partimiz hiçbir zaman kirli siyasetçilerin yıkanacağı bir çamaşır makinesi olmadı. DSP, temiz siyasi geçmişi ve ilkeleriyle yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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