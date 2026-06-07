CHP'de 'mutlak butlan' sonrası başlayan krizde yeni bir siyasi oluşum kurulabileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, farklı bir iddia ortaya attı ve Özgür Özel ekibinin, DSP yönetimiyle görüşerek çok çarpıcı bir teklif sunduğunu öne sürdü. Atik'in sözleri, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir tarafından doğrulandı. İşte detaylar...

CHP'de Kurultay Davası kapsamında mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından parti yönetiminde önemli değişiklikler yaşandı. Karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık görevine dönerken, parti içerisindeki Özel-Kılıçdaroğlu ayrılığı kaosu da beraberinde getirdi.

Siyasi kulislerde, Özgür Özel ve ekibinin yeni bir siyasi oluşum kurabileceği yönündeki iddialar konuşulmaya devam ederken, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında bu tartışmaları alevlendirecek dikkat çekici bilgiler paylaşıldı.

DSP'YE "PARTİYİ BİZE TESLİM EDİN" TEKLİFİ

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayınlanan programda dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Atik, Özgür Özel ve arkadaşlarının DSP ile görüştüğünü belirtti ve çok çarpıcı detaylara değindi.

Atik'in açıklamaları şöyle:

"Yeni parti çalışmaları var tabii. Onları daha önce programlarda anlattık. Ama mevcut partilerle de teması var Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin. Şimdi hangi partilerle teması var? İşin önemli tarafı bu. Cumhuriyet Halk Partisi, DSP ile görüşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi derken Özgür Özel ve arkadaşlarını kast ederek söyledim. Yanlış anlaşılmasın.

Şimdi bir taraftan hazır partiye geçme çalışmaları vardı. Bir de sıfırdan parti kurma çalışmaları. O çalışmalar da son noktasına geldi, dilekçesi hazır. Yarın verebilecek noktaya da getirmiş durumdalar. Ama Demokratik Sol Parti ile CHP Grup başkanvekili Murat Emir bir toplantı yaptı. Ve şöyle bir teklif yapıldığını aktardı Demokratik Sol Parti tarafı. Murat Emir demiş ki biz topluca arkadaşlarımızla beraber CHP'den ayrılıp DSP'ye geçelim, DSP çatısı altında bir büyük grup kuralım. Ama bir şart var bu teklifi yaparken; yıl sonuna kadar DSP'nin kongre yapması gerekiyor. Kongrede partiyi bize teslim edin.

Demokratik Sol Parti ve Önder Aksakal... Biliyorsunuz Cumhur İttifakı'ndan özellikle de AK Parti listelerinden seçime girip milletvekili olmuştu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetiyle bütün programlara Devlet Bey ile beraber, diğer Cumhur İttifakı üyeleriyle beraber katılıyor. Yani böyle bir ortamda hem eleştiriyorlar Cumhur İttifakı'ndaki isimleri, partileri, AK Parti'yi eleştiriyorlar. Hem de DSP'ye böyle bir teklifle gitmeleri enteresan geldi.

"BÖYLE BİR ŞEYİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Tabii bu böyle duyumla anlatılacak bir haber değil. Peşine düştüm ben bu bilginin. Aradım DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı. Kendisine bu iddiayı sordum. Önder Bey de 'doğru' dedi. 'Murat Emir geldi, biz partiye gelelim, grup kuralım, seçimlere sizinle gidelim ama yönetimi bize teslim edin teklifinde bulundu' dedi. 'Peki siz ne cevap verdiniz?' dedim. 'Biz tabii bu teklifi toptan reddettik dedi. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil' dedi.

Dün de Demokratik Sol Parti kendi yönetim kurulunu toplamış. Bu konuyu değerlendirmişler ve Özgür Özel'in arkadaşlarından, Murat Emir'den gelen bu teklifi reddettmişler. Önder Bey de bunu teyit etti. "Demokratik Sol Parti'nin sahip olduğu Bülent Ecevit, rahmetli Bülent Ecevit kültürü var. Dolayısıyla biz burada yolsuzluklarla, şaibe iddialarıyla anılan isimlerle bir araya gelmemiz asla mümkün değildir" dedi. Yani bu teklifi duyar duymaz geri çevirdiklerini söyledi.

Önder Aksakal, Murat Emir'in bu teklifini reddettiklerini söyledi ama şöyle bir şey olsa mesela tersi olsa yani Kemal Bey DSP'ye gitmek istese bence birlikte hareket etmeyi kabul edebilirlerdi. Çünkü aynı gelenekten geldiklerini söyleyerek Kemal Bey'e partinin kapılarını açabilirdi. Bu şaibe iddiaları nedeniyle Özgür Özel ve arkadaşlarının kapının kapalı olduğunu söyledi."

MURAT EMİR: ZİYARTET DOĞRUDUR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuyla ilgili Taksim Meydanı'na özel demeç verdi. Emir, konuyla ilgili şunları söyledi:

"DSP'yi ziyaret ettiğim doğrudur. Planlı bir görüşmeydi, oturup çay sohbeti yaptık. Yaşadığımız hukuksuzluk açık şekilde ortadadır.

Benim böyle bir teklifte bulunma yetkim yok. Biz hukuksuzluğa karşı CHP içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Ancak uğradığımız haksızlıklar nedeniyle bazı arayışlar içine girmemiz normaldir.

Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ancak nasıl bir hukuksuzlukla karşı karşıya kaldığımızı ve kalabileceğimizi de öngörüyoruz."

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