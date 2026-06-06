CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, CHP’nin Salı günü yapılacak grup toplantısı ve perşembe günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, parti içi tartışmalarda tüzük ve disiplin vurgusu yaparak önemli mesajlar verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, TGRT Haber’de Taksim Meydanı programında Gürkan Hacır’ın konuğu oldu. Salı günü yapılacak CHP grup toplantısına ve perşembe günkü Parti Meclisi (PM) toplantısına kilitlenen kamuoyuna net mesajlar veren Şimşek, partideki disipline ve tüzük hükümlerine vurgu yaptı.

Berhan Şimşek, Kemal Kılıçdaroğlu’nun meclis iç tüzüğü ve CHP Genel Başkanlığı sıfatının amir hükmü gereğince grupta konuşacağını ifade etti ve "Sayın Genel Başkan, gelip grupta konuşacak. Biz bir şey yapmayacağız. Kemal Bey görevini yapacak" dedi.

Gürkan Hacır’ın "Grup başkanvekilleri şu anda görevde mi?" ve "Gelip eşlik edecekler mi?" soruları üzerine konuşan Şimşek, başkanvekillerinin genel başkanın eski çalışma arkadaşları olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Eğer Grup Başkanvekili arkadaşlarımız maalesef gelip Sayın Genel Başkan’a eşlik etmezlerse, bu durum onların hedeflerini gösterir. O zaman insanlara, 'Sayın Genel Başkan’ın olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nde ne yapmayı düşünüyorsunuz?' diye sorarlar. Biz bunu soracağız. Herkes kafasına göre parti yönetemez, bu işin bir ciddiyeti olur.

O gün oraya provoke de edebilirler. Birkaç laf da atabilirler. Sayın Genel Başkan'ın ne kadar dingin, ne kadar sakin olduğunu hepimiz biliriz.

CHP’de gözler salı gününe kilitlendi! Berhan Şimşek: Herkes kafasına göre parti yönetemez

"BİZ 'HAİN ÖZGÜR' DİYE KONUŞMAYIZ"

Genel Başkan sadece şunu der: "Buyur kardeşim anlatacaklarının hepsini anlat. Bitti mi? Bitti. Ya lütfen otur dinle ya da lütfen dışarı çık"

Bizim tavrımız bu. Biz Allah belanı versin diye konuşamayız. Biz hain Özgür diye konuşamayız.

Şimdi umut ederim arkadaşlar salı günkü süreçte Sayın Genel Başkanı karşılarlar. Karşılamazlarsa genel başkan, yapması gerekeni yapacak.

Karşılamazlarsa o arkadaşlar aynaya daha uzun uzun bakacaklar. Kandırmasınlar bu milleti. Biz şerefli erdemli Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleriyiz. Bize hain demekle meseleleri düzeltemezsiniz. Yanlış yapıyorsunuz"

"PARTİ MECLİSİ GRUP TOPLANTISINDAN DAHA ÖNEMLİ"

Perşembe günü yapılacak Parti Meclisi toplantısının dengelerine yönelik soruya "Hiçbir sıkıntı yok, sayısal olarak bir şey söylememe gerek yok" cevabını veren Şimşek, PM'nin grup toplantısından daha kritik olduğunu savundu.

CHP’de gözler salı gününe kilitlendi! Berhan Şimşek: Herkes kafasına göre parti yönetemez

Muhalif isimlere "Eteklerindeki taşları döksünler" çağrısında bulunan Şimşek, "Televizyonlarda çıkıp söyledikleriyle ilgili o gün parti meclisinde bizi hangi gerekçeyle eleştirecekler? Ben o günü merakla bekliyorum" diye konuştu.

CHP’de gözler salı gününe kilitlendi! Berhan Şimşek: Herkes kafasına göre parti yönetemez

ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİNE AİT BULGULAR VAR MI?

Gürkan Hacır’ın, "Kemal Bey bayramlaşmada her şeyi anlatacağını söylemişti. Özgür Özel dönemine ilişkin bir takım bulguların olduğu söyleniyor, Kemal Bey bunları grupta açıklayacak mı?" sorusu üzerine Şimşek şu cevabı verdi:

"Biz söylentiler üzerinden laf edip kimseye itibar suikastı yapamayız. Bu Sayın Özgür Özel ve diğer arkadaşlar için de geçerli. Fiziki deliller elimizde olduğunda ortaya çıkar söyleriz. Ancak şu an elimde o deliller olsa, bana silah çekseniz yine de burada söylemem. Bunun tartışılacak yeri televizyonlar değil, Parti Meclisi’dir. Kamera önünde 'Allah belanı versin' demek ya da duvarlara 'Hain Kemal' yazmak bizim üslubumuz değildir. Biz parti terbiyesinden geliriz."

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