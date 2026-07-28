Tekirdağ'da yalnız yaşayan teyzesini ziyaret edip kahve içtikten sonra bıçaklayarak katleden ve delilleri yok etmek için evi ateşe veren kadının korkunç planı dijital ayak izleriyle ortaya çıktı. Şüphelinin olaydan hemen önce yapay zekâya "İz bırakmadan adam öldürme yolları", "Karna bıçak çabuk öldürür mü?" şeklinde sorular sorduğu öğrenildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ocak ayında yaşanan cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, olayın perde arkasına ilişkin yeni ayrıntıları ortaya çıkardı.

Hürriyet Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangının ardından yapılan incelemelerde, evde yaşayan Binnaz Eriş'in bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, yangının cinayetin ardından izleri ortadan kaldırmak amacıyla çıkarılmış olabileceği değerlendirildi.

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Öldürülen Eriş'in yeğeni İnci Çalışkan ile Ö.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapay zekâya sorup cinayet planı yaptı! Tekirdağ'da teyzesini öldüren kadının kan donduran aramaları

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE KAHVE İÇMİŞ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Binnaz Eriş'in evinde kapıda herhangi bir zorlama izine rastlanmadığı kaydedildi. Evde bulunan dolap ve eşyaların dağıtıldığı, cüzdan ve çantaların karıştırıldığı, ayrıca ikamette kahve içildiği değerlendirilen iki kahve fincanı bulunduğu ifade edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında ise İnci Çalışkan'ın taksiyle eve geldiği, bir süre içeride kaldıktan sonra adresten ayrıldığının belirlendiği kaydedildi.

Yapay zekâya sorup cinayet planı yaptı! Tekirdağ'da teyzesini öldüren kadının kan donduran aramaları

SUÇ ALETLERİNİ EVİNE GÖTÜRMÜŞ

İddianameye göre İnci Çalışkan'ın adresinde yapılan aramada kanlı bıçak, tornavida, yeni yıkanmış çamaşırlar, kanlı tülbent ile birlikte 340 dolar ve 40 euro bulundu. Ele geçirilen bıçak üzerinde yapılan kriminal incelemede, Binnaz Eriş'e ait kan örnekleri tespit edildi.

Ayrıca Eriş'in evinin mutfağında bulunan beyaz el havlusunda da İnci Çalışkan'a ait DNA örneklerine rastlandı. Çalışkan'ın olayın ardından altın bozdurduğu ve olay günü cep telefonuyla görüşmeler yaptığına ilişkin tespitler de dosyaya girdi.

YAPAY ZEKÂYA SORUP CİNAYETİ İŞLEDİ

İddianamede en dikkat çeken bölümlerden biri ise şüphelinin dijital inceleme kayıtları oldu. İnci Çalışkan'ın olay öncesinde yapay zekâ üzerinden "Biber gazı", "Karna bıçak çabuk öldürür mü?", "Adli tıp ders notları", "İz bırakmadan adam öldürme yolları", "Altın piyasası" ve "Bayıltıcı iğne" gibi konularda aramalar yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Yapay zekâya sorup cinayet planı yaptı! Tekirdağ'da teyzesini öldüren kadının kan donduran aramaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yangın raporunda, yangının kasten çıkarıldığı değerlendirmesine yer verildi. Raporda, yangının hem yatak odasında hem de oturma odasında ayrı noktalarda başlatıldığının belirlendiği ifade edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Hazırlanan iddianamede İnci Çalışkan hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Savcılık, tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Davanın ilk duruşması 3 Kasım tarihinde saat 09.30'da Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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