İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye gelen Hayko Cepkin, girişte kendisini görüntüleyen ve soru yönelten basın mensuplarına sert tepki göstererek hakaret içeren ifadeler kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen şarkıcı Hayko Cepkin, adliye girişinde basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı.

Gazetecilerin yönelttiği sorulara sert tepki gösteren Cepkin, kullandığı hakaret içeren ifadelerle dikkat çekti. "Her şeyi köpürtün anasını satayım, abuk sabuk haberlerinizle. Ortalığı kirletmekten başka bir b..k yaptığınız yok" diyen isim, basın mensuplarına yönelik sert çıkışıyla gündem oldu.

ÜNLÜ İSİMLER İFADEYE ÇAĞRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ve rock müzik şarkıcısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti.

GAZETECİLERE HAKARET DOLU SÖZLER…

Soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Cepkin, adliye binasına giriş yaptığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularına çirkin bir şekilde tepki gösterdi. Gazetecilerin haber yapma biçimini eleştiren Cepkin, "Alo, telefon Hayko Bey, bilginize danışacağız. Her şeyi köpürtün anasını satayım, abuk sabuk haberlerinizle. Ortalığı kirletmekten başka bir b..k yaptığınız yok." sözleriyle basın mensuplarına yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı.

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