İSKİ su kesintisi listesi 21 Nisan 2026 tarihiyle birlikte güncellendi. Ümraniye başta olmak üzere İstanbul’un birçok ilçesinde yaşanan su kesintilerinin bitiş saatleri ve etkilenen mahalleler merak ediliyor.

İstanbul’da 21 Nisan 2026 tarihinde farklı ilçelerde meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintileri yaşanırken, İSKİ tarafından paylaşılan güncel bilgiler doğrultusunda kesintilerin süresi ve etkilenen bölgeler belli oldu.

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Ümraniye’de içme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle iki mahallede su kesintisi yaşanıyor. İSKİ’nin paylaştığı bilgilere göre Esenkent ve Esenşehir mahallelerinde 300 mm çaplı şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle su verilemiyor. Kesinti 21 Nisan 2026 saat 11.29 itibarıyla başladı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların devam ettiği ve suyun tahmini olarak saat 19.00 civarında yeniden verilmesinin planlandığı ifade edildi. Arıza giderme çalışmalarının tamamlanmasının ardından suyun kademeli olarak verileceği bildirildi.

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 21 NİSAN 2026

İSKİ’nin güncel arıza ve kesinti listesine göre İstanbul genelinde birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor.

Ümraniye: Esenkent Mahallesi, Esenşehir Mahallesi (Bitiş: 19.00)

Arnavutköy: Nenehatun Mahallesi (Bitiş: 14.00)

Beyoğlu: Kaptanpaşa, Kulaksız, Küçük Piyale, Piyalepaşa mahalleleri (Bitiş: 15.00)

Sancaktepe: Abdurrahmangazi Mahallesi (Bitiş: 14.00)

Sancaktepe: Emek Mahallesi (Bitiş: 19.00)

Tuzla: Fatih Mahallesi, Tepeören Mahallesi (Bitiş: 17.00)

Üsküdar: Ünalan Mahallesi (Bitiş: 12.30)

Şile: Ağva Merkez, Bucaklı, Göçe mahalleleri (Bitiş: 15.00)

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul genelinde yaşanan su kesintilerinin büyük bölümü gün içerisinde farklı saatlerde sona erecek şekilde planlandı. İlçelere göre değişen kesinti süreleri, arızanın büyüklüğüne ve müdahale sürecine bağlı olarak farklılık gösteriyor. Özellikle büyük çaplı şebeke hatlarında meydana gelen arızaların onarım süresi daha uzun olabiliyor.

İSKİ yetkilileri, çalışmaların planlanan saatler doğrultusunda tamamlanmasının hedeflendiğini belirtirken, suyun verilmesinin bazı bölgelerde kademeli olabileceğini vurguluyor. Vatandaşların güncel kesinti bilgilerini ALO 185 hattı ve İSKİ’nin resmi kanalları üzerinden takip edebileceği ifade ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası