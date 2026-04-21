7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak belde seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı karar sonrası gündeme geldi. Belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde gerçekleştirilecek seçimlerin detayları ve hangi beldelerde yapılacağı merak ediliyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı doğrultusunda belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde yapılacak ara seçimlerin tarihi ve kapsamı netleşirken, 7 Haziran’da sandık kurulacak beldeler de belli oldu.

7 HAZİRAN'DA SEÇİM HANGİ BELDELERDE YAPILACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun kapsamında, belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde ara seçim yapılmasına karar verdi. Bu doğrultuda Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir illerinde yer alan toplam 6 beldede seçmenler 7 Haziran 2026 Pazar günü sandık başına gidecek.

Seçim yapılacak beldeler Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ve Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu olarak açıklandı. Ayrıca Gümüşhane’de Tekke beldesi ile Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde de seçim gerçekleştirilecek. Bu seçimlerde seçmenler, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek üzere oy kullanacak.

7 Haziranda seçim hangi beldelerde yapılacak?

Seçimlerin sonucunda, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

Ayrıca, seçimlere katılma yeterliliğine sahip 41 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yarın YSK'de kura çekilecek.

7 HAZİRAN'DA NEDEN SEÇİM YAPILIYOR?

Bu seçimler, belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde belediye başkanı ve meclis üyelerinin belirlenmesi için düzenleniyor. YSK kararı doğrultusunda ara seçim yapılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası