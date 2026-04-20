Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan Yavuz Selim Ortaokulu'nun çevresinde duyulan silah sesleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki benzer saldırıların ardından öğrenciler ve okula koşan veliler arasında büyük paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin başlattığı inceleme sonucunda silah seslerinin okulla bir ilgisinin bulunmadığı anlaşılınca panikle dışarı çıkan öğrenciler yeniden sınıflarına dönerken, mahalle sakinlerinden Harun Sobay herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasına rağmen insanların büyük korku yaşadığını dile getirdi ve polis ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

