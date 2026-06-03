Bahis siteleri, internetteki film korsancılığını hem reklam hem de içerik üretimiyle destekliyor. Sinemacıların zor günler geçirdiği Türkiye ise film ve dizi korsancılığı görünürlüğünde dünyada ön sıralarda yer alıyor. Yönetmenler bu duruma tepki gösteriyor.

MURAT ÖZTEKİN - Film korsancılığı artık neredeyse tamamen dijital âlemdeki kirli ağlar üzerinden ilerliyor. Korsancılığın bütün dünyadaki sinema sektörüne 100 milyar dolara kadar kayıp yaşattığı düşünülüyor. Türkiye de bu noktada öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Piracymeter’ın datalarına göre Türkiye internetteki film ve dizi korsanlığı görünürlüğünde 116 ülke içinde 24. sırada bulunuyor. İnternette yapılan aramaların ilk yüz sonucunun yüzde 52’sinin ise korsan link ihtiva ettiği kaydediliyor. İngiltere merkezli şirket MUSO’ya göre ülkemiz, yıllık 5 milyar 931 milyon ziyaret ile en çok korsan sitelere girilen ülkeler arasında sayılıyor.

SİNEMADA GİZLİ ÇEKİM

Kısıtlamalar olsa da ülkemizden erişilebilen korsan film sitelerinin önemli bir kısmının ise bahis siteleriyle iş birliği içinde çalıştığı biliniyor. Popüler filmlerin kumar siteleri tarafından çeşitli ülkelerdeki sinema salonlarında gizlice kayda aldırıldığı iddia ediliyor. Bu çekimlerin kalitesi yapay zekâ araçlarıyla artırılarak “CamRip” (sinemada gizlice çekilmiş kopya) adıyla korsan sitelerde yayına konuyor. Korsan filmlere uzun kumar reklamları da ekleniyor.

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CASINO VE BAHİS AĞI

Siber güvenlik şirketi GroupIB’nin 2020 tarihli araştırmasında da online casino ve bahis ağlarının korsan film piyasasını sadece reklam vererek değil, içerik üretimi ve dağıtımının çeşitli aşamalarını finanse ederek desteklediği vurgulanıyor. Türkiye’deki kullanıcılara da ulaşan söz konusu korsan muhteva, zor günler geçiren sinema sektörünü zarara uğrattığı gibi barındırdıkları dolandırıcılık linkleriyle kullanıcılara da zarar veriyor.

HUKUKİ TEDBİRLER YETERLİ Mİ?

Türkiye’de korsanla mücadelede 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde adımlar atılıyor. Özellikle “Uyar-Kaldır” mekanizmasıyla korsan muhteva engellenmeye çalışılıyor. Ancak ortaya çıkan rakamlar ve hâlihazırdaki durum, bu tedbirlerin yeterli olmadığını gösteriyor. Fransa gibi ülkeler ise internet servis sağlayıcılarının ötesine giderek alternatif DNS sağlayıcılarına, VPN’lere ve alan adı çözümlemesinde yer alan diğer platformlara da yaptırım uyguluyor. Almanya ve İtalya gibi ülkelerde ise korsan film seyreden kişilere de cezalar veriliyor.

Nazif Tunç

“SEYREDEN DE CEZA ALMALI”

Konuya dair Türkiye gazetesine açıklama yapan Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) Başkan Yardımcısı yönetmen Nazif Tunç şunları söylüyor:

Bazen filmler vizyona girmeden yurt içi ve yurt dışındaki sitelerde korsan olarak yayınlanmaya başlıyor. Bunda kumar sitelerinin de etkisinin olduğu düşünülüyor. İçerik kaldırma yönteminin dışında buna mâni olacak tedbirlerin alınması lazım. Ancak Türkiye’de telif hukuku henüz tam olarak uygulanamadığı için sıkıntı yaşıyoruz. Öte yandan korsan filmleri indirip seyreden kişilerle alakalı da yaptırımlar olmalıdır. Korsanı yayana ceza var ama kullanana yok! İnsanlar bedelini ödemeden film seyretmemeli. Sinema, seyircinin parasını ödeyerek film seyretmesiyle ayakta kalır. “Nasıl olsa bu film internete düşer” diyen seyirci filme sinemada para öder mi?

Mehmet Güleryüz

“SİNEMA AYAKTA KALMALI”

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) Başkanı yönetmen Mehmet Güleryüz ise “VHS kasetlerle başlayıp CD’lerle devam eden film korsancılığı, son yıllarda internet üzerinden hızla sürüyor. Evet, korsana karşı bazı hukuki tedbirler alınıyor ama bunun önlenemediği görülüyor. Sinemacılar olarak daha caydırıcı yaptırımların uygulanmasını bekliyoruz. Çünkü yeni filmlerin yapılabilmesi için seyircinin sinemaya gidip bilet parası vermesi lazım. Sinemanın ayakta kalabilmesi adına korsana son verilmeli” diyor.

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