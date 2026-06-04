Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları 2026 haziran ayının ilk günü açıklandı. Sonuç duyurusu ardından gündeme gelen konulardan biri de bursluluk ödemeleri oldu. Peki, İOKBS bursluluk ödemeleri ne zaman gerçekleşecek?

2026 İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) sonuçlarının açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler ve veliler, burs ödeme tarihine yönelik açıklamaları yakından takip ediyor. Mevcut uygulamada İOKBS kapsamında öğrencilere aylık 2 bin 762 TL ödeme yapılıyor. Temmuz ayında memur maaş zammı ardından burs tutarlarının da yeniden artırılması bekleniyor.

70 BİN ÖĞRENCİ BURS ALMAYA HAK KAZANDI

Millî Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarını ilan etti. 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

Bursluluk sınavı sonuçları ardından ilk ödeme tarihi gündemde! İOKBS ilk bursluluk ödemeleri ne zaman?

ÖNCE KAYIT SÜRECİNİN TAMAMLANMASI GEREKİYOR

Burs kazanan öğrenciler ödemelerini hemen almıyor. Öncelikle kayıt işlemlerinin ve resmi süreçlerin tamamlanması gerekiyor.

Bursluluk sınavı sonuçları ardından ilk ödeme tarihi gündemde! İOKBS ilk bursluluk ödemeleri ne zaman?



BURSLULUK ÖDEELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

İOKBS burs ödeme tarihi kapsamında ilk ödemelerin yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından ekim ayında yapılması bekleniyor. İOKBS kılavuzunda ödemelere ilişkin şu bilgilendirmeler yapılmıştı: "Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz."

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