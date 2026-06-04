Bursa'da 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde eşini bıçaklayarak öldüren Zafer Güngür'ün emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin, eşinin boşanmak istediğini söylemesi üzerine tartışmaya başladıklarını ve tartışmanın büyümesi ile mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşine saldırdığını söylediği öğrenildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde yaşayan ve tesisatçılık yapan Zafer Güngür (31) ile eşi Müjde Güngür (29) arasında evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Zafer Güngür, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. 29 yaşındaki kadın, 10 yaşındaki oğlunun gözleri önünde aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Küçük çocuğun ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 2 çocuk annesi Müjde Güngür’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zafer Güngür’ü kısa süre içerisinde suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

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İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki ifadesinde bayram tatili nedeniyle ailece Muş’a gittiklerini ve birkaç gün önce Bursa’ya döndüklerini anlatan şüphelinin, "Sabah saatlerinde tartıştık. Evden çıkacağım sırada boşanacağını söyleyip ailesini aradı. Tartışma büyüyünce mutfaktan ekmek bıçağını aldım ve bıçakladım. Daha sonra evden ayrıldım" dediği öğrenildi.

Öte yandan, otopsi işlemleri tamamlanan Müjde Güngür’ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere memleketi Muş’a gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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