Boşanma davası açmak için İstanbul Adalet Sarayı’na gelen şahıs, uyuşturucu maddeyle binaya girmeye çalıştı. X-Ray cihazının yoğun uyarı vermesi üzerine yakalanan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda dikkat çeken bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, adliye girişindeki X-Ray cihazı bir kişinin geçişi sırasında yoğun şekilde uyarı verdi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri şüpheli üzerinde detaylı arama gerçekleştirdi.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan aramada S.K. isimli kişinin üzerinde alüminyum folyoya sarılı halde 1,1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Durumun bildirilmesi üzerine şüpheli, adliyede görevli polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemleri için adliye içerisindeki polis merkezine götürüldü.

S.K. ifadesinde, boşanma davası açmak amacıyla adliyeye geldiğini söyledi. Güvenlik görevlilerinin üzerinde ne olduğunu sorması üzerine uyuşturucu maddeyi teslim ettiğini belirten şüpheli, maddeyi Küçükçekmece İkitelli Mahallesi’nde tanımadığı bir kişiden aldığını öne sürdü.

SERBEST BIRAKILDI

Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle daha önce de sabıkası bulunduğunu anlatan S.K, AMATEM’de tedavi görmek için sıraya girdiğini ve yaşadıklarından dolayı pişman olduğunu ifade etti.

Şüpheli, emniyetteki işlemleri ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

