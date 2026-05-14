NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı için sezon finali tarihi belli oldu. Dizinin yeni sezon onayı aldığı ve gelecek sezonda da hikyesini sürdürmeye hazırlandığı konuşuluyor. Halef sezonu finali için tarih netleşirken izleyenler ise ''Halef Köklerin Çağrısı kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz gibi dikkat çeken isimlerin yer aldığı yapım, son haftalarda artan gerilim sahneleriyle sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Peki, Halef sezon finali ne zaman, kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?

Halef sezon finali tarihi belli oldu! Halef Köklerin Çağrısı kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?

HALEF SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı için sezon finali tarihi netleşmeye başladı. Planlamada bir değişiklik yaşanmaması halinde 4 Haziran 2026 Perşembe günü dizinin sezon arasına girmesi bekleniyor.

Halef sezon finali tarihi belli oldu! Halef Köklerin Çağrısı kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI KAÇINCI BÖLÜMDE SEZON FİNALİ YAPACAK?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 35. bölümde sezon finali yapması planlanıyor.

Yapım ekibinin hazırlıklarını bu doğrultuda sürdürdüğü öğrenilirken, sezon finalinde hikayeyi tamamen değiştirecek gelişmelerin yaşanacağı konuşuluyor.

Halef sezon finali tarihi belli oldu! Halef Köklerin Çağrısı kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?

HALEF 32. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Halef yeni bölüm bu akşam ekranlara gelecek. 14 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de Halef 32. bölüm NOW ekranlarında yayınlanacak. Dizinin sezon finalinin ise 4 Haziran Perşembe 35. bölümle yapılması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası