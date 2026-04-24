Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde yaşanan son gelişmeler gündemi sarstı. Dizinin 29. bölümünde Hicran'a araba çarpması akıllara ''Halef Hicran diziden ayrılıyor mu, İlayda Çevik diziden çıkacak mı? Halef Hicran öldü mü?'' sorularını getirdi. İşte Halef Hicran karakterini canlandıran İlayda Çevik'in dizideki akıbetine dair açıklama...

Halef son bölümde olaylar hız kesmeden ilerledi. Aşır’ın vurulmasının ardından yaşanan kriz, hikayenin merkezine otururken, hastanede yaşanan gelişmeler gerilimi artırdı. Cerrah eksikliği nedeniyle Serhat’ın yeniden ameliyata girmesi, karakterin hem geçmişiyle hem de sorumluluklarıyla yüzleşmesine neden oldu. Kordağlılar cephesinde yaşanan otorite boşluğu dikkat çekerken, Ziyan’ın aldığı beklenmedik karar dengeleri altüst etti. Tüm bu gelişmelerin ortasında Hicran’ın geçirdiği trafik kazası ise bölümün en çarpıcı anı oldu. Peki, Halef Hicran diziden ayrılıyor mu, İlayda Çevik diziden çıkacak mı? Halef Hicran öldü mü?

Halef Hicran diziden ayrılıyor mu, İlayda Çevik diziden çıkacak mı? Halef 30. bölüm fragmanı yayınlandı!

HALEF HİCRAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Hicran karakterinin hikayesinin sona erdiği öğrenildi. Dizide önemli bir yere sahip olan karakterin senaryo gereği yolculuğunu tamamladığı ve bu nedenle Halef Hicran karakterini canlandıran İlayda Çevik'in projeye veda edeceği belirtildi.

HALEF HİCRAN ÖLDÜ MÜ?

Dizinin 29. bölümünde yaşanan olaylar, Hicran karakterinin akıbetini netleştirdi. Geçirdiği trafik kazasının ardından Halef 30. bölüm fragmanında Hicran’ın hayatını kaybettiği görüldü.

İLAYDA ÇEVİK HALEF DİZİSİNDEN ÇIKTI MI?

Hicran karakterini canlandıran İlayda Çevik’in diziden ayrıldığı ifade ediliyor. Senaryo doğrultusunda karakterin hikayesinin tamamlanmasıyla birlikte oyuncunun projeye veda ettiği belirtildi.

HALEF 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Halef yeni bölüm fragmanında dikkat çeken en önemli gelişme, Serhat’ın Hicran ile olan bağını öğrenmesi oldu. Ortaya çıkan gerçek, karakterin hayatında büyük bir sarsıntı yaşatırken olayların seyrini tamamen değiştirebilir. Devam eden sahnelerde ise Aşır’ın verdiği bilgilerle birlikte Hicran’ın ölümüne dair çarpıcı iddialar gündeme geliyor.

