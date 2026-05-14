Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan hortum, köyde çok sayıda evde yıkıma yol açtı. Çatı ve duvarların zarar gördüğü olayda 5 kişi yaralanırken, bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylüler ise korku dolu o anları anlattı.

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde meydana gelen hortum, korku dolu anlara neden oldu. Aniden bastıran şiddetli rüzgâr nedeniyle köyde çok sayıda evin çatısı uçarken, bazı evlerin duvarlarında da ciddi hasar oluştu.

Ekipler bölgede hasar tespit ve müdahale çalışmalarına başlarken, köyde güvenlik önlemleri artırıldı. Hortum anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Hortum köyü yerle bir etti, vatandaşlar o anları anlattı: Camlar birden gitti, deprem oldu sandım

VALİ ÇALGAN BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Çorum Valisi Ali Çalgan, bölgede incelemelerde bulundu. Vali Çalgan’a Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere eşlik etti. Ekiplerden bilgi alıp vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Vali Çalgan, daha sonra açıklamalarda bulundu.

"CİDDİ BİR HASAR VAR"

60 hanenin bulunduğu köyde şu an yaklaşık 25 evde vatandaşların yaşadığını söyleyen Vali Çalgan, "Saat 15.20 sularında bir hortum vakası yaşanmış. Saat 15.21’de 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapılıyor. Çağrı gelir gelmez ilgili kurumlarımızın tamamı buraya geldi. Jandarma, AFAD, Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü ambulansları, Sungurlu Belediyemizin iş makineleri ve itfaiye ekipleri, İl Özel İdaremiz olarak hepimiz buradayız. Köyümüz 60 hane. 20-25 hanesi mevsim itibarıyla dolu. Diğer vatandaşlarımız başka şehirlerde. Ciddi bir hasar var. Bu bölgede zaman zaman bu derecelerde vakalar son yıllarda olmaya başlamış. 2019 yılında Çorum merkezde bir hortum vakası yaşanmış. Bugün aynı hadise bir iki köyümüzde daha yaşanmış. Oradaki hasar şükürler olsun bu kadar büyük değil. Hasar büyük ama sevincimiz o ki can kaybımız yok çok şükür" dedi.

"5 YARALIMIZ VAR"

Yaralıların durumuyla ilgili de bilgi veren Vali Çalgan, "4-5 yaralımız var. 3’ü buraya gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. 2 tanesi tedbiren hastaneye götürüldü" diye konuştu.

Vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını dile getiren Çalgan, "Hemşehrilerimiz ve vatandaşlarımızla beraberiz. Hasar çalışmalarına başlanmıştır. İnşallah hiç kimseyi sıkıntıda bırakmayacağız" diye konuştu.

Köyde şu an 47 vatandaşın yaşadığını ve vatandaşların barınma sorunun bulunmadığını dile getiren Vali Çalgan, vatandaşların kendi istekleriyle köy konağı ve köydeki sağlam kalan evlerde kalacağını ifade etti.

"DEPREM OLDU SANDIM"

Olayı yaşayan köylülerden biri, hortumun aniden geldiğini belirterek, “Bir anda rüzgâr geldi, balkon kapısını bile kapatamadım. Camlar birden gitti. Bir duman geldi, deprem oldu sandım. Çok korktum” ifadelerini kullandı. Yaralanan yakınlarının olduğunu söyleyen vatandaş, can kaybı olmamasının teselli olduğunu dile getirdi.

Bölgede çalışmaların sürdüğü, hasarın boyutunun ekipler tarafından belirlenmeye devam ettiği bildirildi.

