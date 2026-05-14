Kamerun’da yapılan denetimlerde çoğunluğu yabancı olmak üzere yaklaşık 200 şirketin 'yasa dışı altın madenciliği' faaliyetinde bulunduğu belirlendi. Şirketlere faaliyetlerini durdurma ve ekipmanlarını sökme talimatı verildi.

Kamerun’da yasa dışı altın madenciliğine yönelik yürütülen denetimlerde çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Kamerun Maden, Sanayi ve Teknolojik Gelişim Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Adamaoua bölgesinde gerçekleştirilen saha kontrollerinde yaklaşık 200 şirketin izinsiz şekilde altın madenciliği yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu şirketlerin yaklaşık yüzde 95’inin yabancı sermayeli olduğu belirtilirken, firmalar arasında Çin, ABD, Kanada ve Sudan bağlantılı şirketlerin de bulunduğu ifade edildi.

'EKİPMANLARI SÖKME' TALİMATI

Yetkililer, tespit edilen şirketlere madencilik faaliyetlerini derhal durdurmaları ve altın işleme tesislerine ait ekipmanlarını sökmeleri yönünde talimat verildiğini bildirdi. Ayrıca ülkedeki madencilik mevzuatına aykırı faaliyet gösteren şirketlerin isimleri ve faaliyet bölgelerinin kamuoyuyla paylaşıldığı aktarıldı.

Öte yandan Madencilik Endüstrilerinde Şeffaflık Girişimi (ITIE) tarafından 2023 yılında yayımlanan raporda, Kamerun gümrük kayıtlarında yalnızca 22,3 kilogram altın ihracatı görünmesine karşın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kayıtlarında Kamerun’dan 15 ton altın ithalatı bulunduğunun tespit edildiği hatırlatıldı.

Söz konusu fark, ülkedeki yasa dışı madencilik ve kaçak altın ticareti iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

