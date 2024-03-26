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Kaçak altın madeninde göçük! En az 7 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kaçak altın madeninde göçük! En az 7 kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Liberya'da kaçak olarak işletilen altın madeninde göçük meydana geldi, en az 7 kişi hayatını kaybetti.

 

Dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Liberya, zengin altın, elmas ve demir madenleri ile biliniyor. Ülkede kaçak madenlerin sayısı ise buna bağlı olarak fazlalaşırken, kazalar da peş peşe meydana geliyor.

MADENDE 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal basında çıkan haberlere göre; Batı Afrika ülkesinde dün gece önceden terk edilmiş ancak yasa dışı işletilen bir altın madeninde göçük oluştu. Maden ve Enerji Bakanı Paye, göçük nedeniyle madende çalışan 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Bakan Paye, bölgede kaçak faaliyet gösteren şirket hakkında yasaların gereğini yapacaklarını kaydetti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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