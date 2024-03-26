Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen madende iş kazası, 1 işçi canından oldu

Zonguldak’ta ruhsatsız olarak işletildiği öğrenilen maden ocağında iş kazası yaşandı. Vagon ile vinç arasında sıkışan Muhammet Korkut isimli işçi hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında yaşandı.

VAGON İLE VİNÇ ARASINDA SIKIŞTI

Madende çalışan Muhammet Korkut (49) isimli işçi vagon ile vinç arasında sıkıştı. Arkadaşlarının ilk müdahalesi ile yer üstüne çıkartılan Korkut, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KALDIRLDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Talihsiz madenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.