Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen madende iş kazası, 1 işçi canından oldu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Zonguldak’ta ruhsatsız olarak işletildiği öğrenilen maden ocağında iş kazası yaşandı. Vagon ile vinç arasında sıkışan Muhammet Korkut isimli işçi hayatını kaybetti.
Olay akşam saatlerinde Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında yaşandı.
VAGON İLE VİNÇ ARASINDA SIKIŞTI
Madende çalışan Muhammet Korkut (49) isimli işçi vagon ile vinç arasında sıkıştı. Arkadaşlarının ilk müdahalesi ile yer üstüne çıkartılan Korkut, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
KALDIRLDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
Talihsiz madenci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı