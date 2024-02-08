Zonguldak'taki maden kazasından acı haber! Cansız bedeni saatler sonra çıkarıldı

Zonguldak’ta özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İşçilerden biri kısa sürede sağ olarak kurtarılırken diğeri ise 5 saat sonra ölü olarak çıkarıldı.

Son iş kazası haberi Zonguldak'tan geldi. Kilimli ilçesinde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında göçük oldu. İçeride iki işçinin mahsur kaldığı öğrenilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İşçilerden biri 1,5 saatlik çalışma sonunda sağ salim çıkarıldı, diğeri ise 5 saatin sonunda ölü olarak bulundu.

Göçük dün akşam saat 21.00 sularında İlçeye bağlı Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında yaşandı. Mahsur kalan Murat Çetinkaya (45) ve Erdem Yıldız'ın bağırması üzerine üzerine mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Akabinde yetkililere ihbar yapıldı ve gölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri sevk edildi.

ERDEM YILMAZ SAĞ SALİM ÇIKARILDI

Erdem Yıldız isimli işçi yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından sağ olarak kurtarıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Yıldız, hastanede tedaviye alındı.

MURAT ÇETİNKAYA 5 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Arama çalışmalarına nefes almadan devam eden ekipler 5 saatlik çalışmanın ardından Murat Çetinkaya’nın cansız bedenine ulaştı. Bu sırada maden ocağının girişinde bekleyen ailesi; 45 yaşındaki madencinin cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da bölgeye gelerek bilgi aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, saat 21.00 sıralarında özel maden işletmesinde 35 kişinin olduğu vardiyada, 2 işçinin çalıştığı ayakta göçük meydana geldiğini duyurmuştu.

Hacıbektaşoğlu, ihbarın ardından ekiplerin olay yerine intikal ettiğini belirterek, "Az önce iki madenci arkadaşımızdan biri sağ olarak çıkarıldı, kendinde ve şuuru açık. Diğer işçimizin de sağ olduğunu, ses alındığı biliyoruz. Bütün ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda da ona ulaşmalarını bekliyoruz. Geçmiş olsun." açıklamasını yapmıştı.