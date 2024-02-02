Kırıkkale'de tren raydan çıktı: Raylara yıkılan istinat duvarına çarpmış
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara-Kırıkkale demiryolunda istinat duvarı, raylara çöktü. Seferini yapan bir tren ise raylara dökülen dolgu malzemelerine çarpınca raydan çıktı.
Kırıkkale’de bulunan Ankara-Kırıkkale demiryolunda tren rayları üzerinde bulunan istinat duvarı yıkıldı. İstinat duvarının yıkılması nedeniyle dolgu malzemesi rayların üzerine aktı.
Dolgu malzemesine çarpan bir tren raylardan çıktı. Trenin lokomotifi devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Demiryolunun açılışı 8 kez ertelenmişti.