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    • Kırıkkale'de tren raydan çıktı: Raylara yıkılan istinat duvarına çarpmış

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Tren Kazası, Kırklareli, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ankara-Kırıkkale demiryolunda istinat duvarı, raylara çöktü. Seferini yapan bir tren ise raylara dökülen dolgu malzemelerine çarpınca raydan çıktı.

    Kırıkkale’de bulunan Ankara-Kırıkkale demiryolunda tren rayları üzerinde bulunan istinat duvarı yıkıldı. İstinat duvarının yıkılması nedeniyle dolgu malzemesi rayların üzerine aktı.

    Kırıkkale'de tren raydan çıktı: Raylara yıkılan istinat duvarına çarpmış

    Dolgu malzemesine çarpan bir tren raylardan çıktı. Trenin lokomotifi devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kırıkkale'de tren raydan çıktı: Raylara yıkılan istinat duvarına çarpmış

    Demiryolunun açılışı 8 kez ertelenmişti.

    Kırıkkale'de tren raydan çıktı: Raylara yıkılan istinat duvarına çarpmış

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Tren KazasıKırklareli
    Haberler > Güncel > Kırıkkale'de tren raydan çıktı: Raylara yıkılan istinat duvarına çarpmış
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