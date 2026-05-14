A Milli Futbol Takımı için hazırladığı marşın nakarat bölümünü paylaşan Semicenk, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar marşı beğenirken, bazıları ise Tarkan’ın unutulmaz milli takım şarkısıyla kıyaslayarak eleştirdi. İşte Semicenk'in hazırladığı marşın nakaratı...

A Milli Futbol Takımı’nın 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılma başarısının ardından, milli marşı tartışmaları gündem oldu. Ünlü isimler hemen işe koyuldu, geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl hazırladığı marşı yayınlamıştı, bugün ise Semicenk'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Semicenk'ten çok konuşulacak Milli Takım Marşı! Sosyal medyada yorum yağdı...

"YORUMLARINIZI BEKLİYORUM"

Ünlü şarkıcı Instagram hesabı üzerinden hazırladığı marşın 36 saniyelik bölümünü takipçileri ile paylaştı. Semicenk gönderisine, "Milli takımımıza çıkmış olduğu bu kutlu yolda başarılar diliyorum. Takımımız için hazırlamış olduğum marşın nakarat kısmını sizler ile paylaşmak istedim. Yorumlarınızı bekliyorum.." notunu düştü.

Semicenk'in Milli Takım için hazırladığı marşın nakaratında yer alan sözler şu şekilde;

"Bu kudret gelir Ata'ndan, kanında destanlarla, zaferler senindir Türkiyem. Yürü bu yol şeref yolumuz dünya şahit olsun, haydi saldır Türkiyem... "

DİNLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Semicenk'in hazırladığı marş kısa sürece binlerce yorum ve beğeni aldı. Şarkıcının kendine özgü yorumuyla şekillenen epik nakarat, bazı futbolseverler ve müzik eleştirmenlerinden tam not alırken, bazıları ise parçayı Tarkan’ın hafızalara kazınan şarkısıyla kıyaslayarak beklentinin altında buldu.

