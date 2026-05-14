La Liga’da sezonun son düzlüğüne girilirken gözler Real Madrid ile Real Oviedo arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Santiago Bernabéu Stadı’nda sahne alacak karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayın saati, canlı yayın bilgileri ve milli futbolcu Arda Güler’in son durumunu araştırmaya başladı. Real Madrid - Real Oviedo maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nerede izlenir merak edilirken ilk 11 maç kadrosu da netleşti.

Real Madrid ligde oynadığı 35 maç sonunda 77 puan topladı. Madrid temsilcisi şu ana kadar 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 70 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 33 gol gördü. Lider Barcelona’nın 91 puanla zirvede yer aldığı ligde 5 haftada 29 puan toplayabilen Real Oviedo son sırada bulunuyor. Peki, Real Madrid - Real Oviedo maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nerede izlenir?

Real Madrid - Real Oviedo maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, nerede izlenir? Gözler Arda Gülerde!

REAL MADRID - REAL OVIEDO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Real Madrid ile Real Oviedo arasında oynanacak La Liga karşılaşması futbolseverlerin gündeminde. Heyecanla beklenen Real Madrid - Real Oviedo maçı S Sport ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

REAL MADRID - REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Real Oviedo maçı 14 Mayıs Perşembe günü saat 22.30’da başlayacak.

ARDA GÜLER NEDEN YOK, SAKAT MI?

Real Madrid forması giyen Arda Güler’in yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı belirtilmişti. Gelen son bilgiler doğrultusunda milli oyuncunun Real Oviedo karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

Teknik ekibin genç futbolcunun sağlık durumunu riske atmamak adına kontrollü hareket ettiği ifade edilirken, Arda Güler’in Sevilla ve Athletic Bilbao maçlarında da görev alamayabileceği konuşuluyor.

REAL MADRID - REAL OVIEDO MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Real Madrid: T. Courtois, T. Alexander-Arnold, R. Asencio, D. Alaba, Á. Carreras, F. Mastantuono, E. Camavinga, A. Tchouaméni, B. Díaz, G. García, Vinícius Jr.

Real Oviedo: A. Escandell, N. Vidal, E. Bailly, D. Costas, A. R. Alhassane, I. Chaira, N. Fonseca, S. Colombatto, T. Fernández, A. Reina, F. Viñas

