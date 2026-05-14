Trendyol Süper Lig’de iki karşılaşmada kadın hakemler görev alacak. Çaykur Rizespor - Beşiktaş mücadelesinde düdük çalacak isim Asen Albayrak olurken, Kayserispor - Konyaspor maçını ise Melek Dakan yönetecek. Yapılan atama sonrası ise ''Rizespor Beşiktaş maçı hakemi Asen Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli?'' sorusu gündeme geldi. İşte, Asen Albayrak'ın hakem karnesi ve yönettiği maçlar...

Asen Albayrak kariyerindeki ilk Süper Lig orta hakem deneyimini Mart 2026’da yaşamıştı. Göztepe ile Alanyaspor arasında oynanan mücadelede görev alan Albayrak, böylece yaklaşık 22 yıl sonra Süper Lig’de düdük çalan ilk kadın orta hakem olmuştu.

14 Mart 2026 tarihinde oynanan ve 2-2 sona eren mücadelede toplam 6 sarı kart çıkarken, Albayrak’ın maç yönetimi futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Şimdi ise Çaykur Rizespor - Beşiktaş karşılaşmasıyla kariyerindeki ikinci Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Rizespor Beşiktaş maçı hakemi Asen Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Rizespor Beşiktaş maçı hakemi Asen Albayrak kimdir, kaç yaşında, nereli? İkinci kez Süper Lig maçı yönetecek!

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINI KADIN HAKEM YÖNETECEK!

Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftasında dikkat çeken bir karar alındı. Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı atamalar sonrası Çaykur Rizespor - Beşiktaş karşılaşmasını kadın hakem Asen Albayrak yönetecek.

Sezonun son haftasında bir diğer kadın hakem görevlendirmesi ise Kayserispor - Konyaspor maçında yapıldı. Karşılaşmada düdük Melek Dakan’da olacak.

ASEN ALBAYRAK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Asen Albayrak, 5 Mayıs 1997 tarihinde Amasya’nın Taşova ilçesinde doğdu. Ankara bölgesi hakemi olan Albayrak, hakemlik kariyerine 2017 yılında başladı.

29 yaşındaki hakem, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde klasman hakemi olarak görev yapıyor. 2025 yılında FIFA kokartını alan Albayrak, son yıllarda 1. Lig, Türkiye Kupası ve alt liglerde yönettiği maçlarla dikkat çekti.

Kariyerinde ilk kez Süper Lig’de orta hakem olarak 14 Mart 2026 tarihinde oynanan Göztepe - Alanyaspor maçında görev alan Asen Albayrak, şimdi ise Rizespor - Beşiktaş karşılaşmasıyla ikinci kez Süper Lig maçına çıkacak.

ASEN ALBAYRAK YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Asen Albayrak'ın yönettiği son maçlar:

Ev Sahibi Takım Misafir Takım Tarih Hakem Görev Organizasyon MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 5-0 SAKARYASPOR A.Ş. 1 Mayıs 2026 AVAR Trendyol 1. Lig SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. 4-2 ATAKAŞ HATAYSPOR 25 Nisan 2026 Hakem Trendyol 1. Lig GÖZTEPE A.Ş. 2-2 CORENDON ALANYASPOR 14 Mart 2026 Hakem Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu İSTANBULSPOR A.Ş. 0-0 BOLUSPOR 3 Mart 2026 Hakem Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR 3-2 AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR 22 Şubat 2026 Hakem Nesine 2. Lig BOLUSPOR 3-1 ATAKAŞ HATAYSPOR 13 Şubat 2026 Hakem Trendyol 1. Lig KOCAELİSPOR 1-1 BEŞİKTAŞ A.Ş. 5 Şubat 2026 AVAR Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 3-0 KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. 1 Şubat 2026 Hakem Nesine 2. Lig ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 0-3 ÖZBEYLİ BANDIRMA SPOR 23 Ocak 2026 Hakem Trendyol 1. Lig SİPAY BODRUM FK 1-2 ÖZBELSAN SİVASSPOR 19 Ocak 2026 Dördüncü Hakem Trendyol 1. Lig





