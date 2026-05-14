Süper Lig’de üst üste dördüncü kez zirvede yer alan Galatasaray, 2025-2026 sezonundaki 26. şampiyonluğunu taraftarıyla birlikte büyük bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir merak edilen kutlama programının detaylarını resmen açıkladı. “Dört Dörtlük Gece” adı verilen organizasyonun tarihi, saati, bilet satış süreci ve tribün fiyatları belli oldu.

Şampiyonluk coşkusunu tribünlerde yaşamak isteyen taraftarlar için satış süreci başlarken, özellikle sosyal medyada “Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, hangi gün?” ve “GS kutlama biletleri kaç TL?” soruları gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. İşte, Galatasaray şampiyonluk kutlaması tarihi, saati ve bilet fiyatları...

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, hangi gün, nerede yapılacak? Biletler satışta!

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre “Dört Dörtlük Gece” adı verilen Galatasaray şampiyonluk kutlaması 15 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Galatasaray’ın 26. şampiyonluğu için düzenlenecek kutlama programı saat 19.05’te başlayacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NEREDE?

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yapılacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolcular ve teknik heyetle birlikte sezonun şampiyonluğunu statta kutlayacak.

Kulüp organizasyonu “DOMİN4SYON” temasıyla duyururken, gecede özel sahne gösterileri ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi bekleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray şampiyonluk gecesi için bilet satışları Passo sistemi üzerinden başladı. Taraftarlar GSPlus uygulaması ve Passo üyeliğiyle organizasyon biletlerini satın alabiliyor.

Saha İçi Paketi: 19 bin 50 TL

Doğu - Batı Alt Tribün: 1905 TL

Doğu - Batı Üst Tribün: 500 TL

Kuzey - Güney Kale Arkası: 190,50 TL

