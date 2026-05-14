2026 Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın merakla beklediği tatil kararı netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada kamu çalışanlarını ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi duyurdu. ''Kurban Bayramı 9 gün mü, bayram tatili ne zaman başlıyor?'' merak edilirken yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı tatili idari izinlerle birlikte 9 güne çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Kurban Bayramı tatiline ilişkin müjde vereceğini ifade etti. Bayram öncesinde alınan kararın ardından “Kurban Bayramı 9 gün mü, bayram tatili ne zaman başlıyor?”, “25 Mayıs tatil mi?”, “İdari izin kimleri kapsıyor?” soruları yeniden gündeme geldi.

Kurban Bayramı 9 gün mü, bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram öncesi 1,5 günü idari izin!

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN MÜ OLDU?

Kurban Bayramı'nın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edileceğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz."

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Açıklanan takvime göre 9 günlük bayram tatili 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı’nın resmi tatil süreci ise arife günü olan 26 Mayıs Salı öğleden sonra başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

31 Mayıs Pazar gününün de eklenmesiyle birlikte toplam tatil süresi 9 güne ulaşacak.

25 MAYIS TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 25 Mayıs günü kamu çalışanları için tam gün idari izin uygulanacak. Ayrıca 26 Mayıs Salı günü de arife nedeniyle öğlene kadar idari izin verilecek. İdari izin sebebiyle kamu çalışanları için bayram tatili erkenden başlamış olacak.

İDARİ İZİN RESMİ TATİL Mİ?

İdari izin ile resmi tatil aynı kapsamda değerlendirilmiyor. Resmi tatiller kanunla belirlenirken, idari izin uygulaması Cumhurbaşkanlığı veya ilgili kurumların kararıyla yürürlüğe giriyor.

İdari izin sürecinde kamu çalışanları görevli sayılmıyor ve maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmıyor.

İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR?

İdari izin uygulaması sadece kamu kurumlarında çalışan personeli kapsıyor. Devlet memurları, belediye çalışanları ve kamuya bağlı kurumlarda görev yapan personeller bu uygulamadan yararlanabiliyor. Ancak sağlık, güvenlik ve acil hizmet gibi alanlarda çalışan bazı personeller için kurumların özel çalışma düzeni uygulanabiliyor.

İDARİ İZİN ÖZEL SEKTÖR İÇİN GEÇERLİ Mİ?

İdari izin kararı özel sektör çalışanları için gerçeli değildir. Bu nedenle özel şirketlerde çalışma sistemi işverenin kararına göre değişebilir. Bazı iş yerleri çalışanlarına ek izin verebilirken, bazı şirketlerde normal çalışma düzeni devam edebiliyor.

