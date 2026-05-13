Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı’nda trenlerde ek seferler düzenleneceğini açıkladı. Uraloğlu “Yüksek hızlı trenlere ek sefer, ana hat ve bölgesel trenlere de ek vagon konularak toplam 18 bin 664 kişilik kapasite artışı sağlayacağız" dedi. Uraloğlu Ankara-İstanbul YHT hattında da 23-24 Mayıs ile 30-31 Mayıs günlerinde ek seferlerin düzenleneceğini belirtti. İşte planlanan seferler…

18 BİN 664 KİŞİLİK KAPASİTE ARTIŞI

ANKARA-İSTANBUL HATTI

YHT ile ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışına önem verdiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında 23-24 Mayıs ile 30-31 Mayıs günlerinde ek seferlerin düzenleneceğini belirtti.

Uraloğlu, şunları söyledi:

Cumartesi ve pazar günlerine denk gelen söz konusu tarihlerde, Ankara-İstanbul-Ankara güzergahında Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan saat 17.45'te hareket edecek ek YHT seferleri konuldu. Toplam 483 yolcu kapasitesine sahip setlerle yapılacak ilave seferlerle, 3 bin 864 koltuk kapasitesi artışı sağlamış olacağız.

14 BİN 800 KOLTUK ARTIŞI

Uraloğlu İzmir Mavi, Güney/Vangölü, Konya Mavi, Ege, 6 Eylül, 17 Eylül, Pamukkale, Ankara ve Doğu ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı ve Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine de vagon ilavesi yapılacağını ifade etti.

Uraloğlu şöyle konuştu:

9 günlük tatil boyunca ana hat ve bölgesel trenlerimize 260 vagon ilaveyle 14 bin 800 koltuk kapasitesi artışı sağlanmıştır. Kurban Bayramı tatilinde günlük karşılıklı 26 vagon ilavesiyle ortalama 1480 yolcumuz daha keyifli yolculuk gerçekleştirecek. Demir yolları, düşük karbon emisyonu, yüksek güvenlik standartları ve sunduğu konfor sayesinde bayram dönemlerinde en çok tercih edilen ulaşım alternatiflerinden biri haline geldi. Vatandaşlarımızın ailelerine ve sevdiklerine huzur içinde ulaşabilmeleri için tüm planlamalarımızı titizlikle gerçekleştirdik. Ek seferlerden saha personeli takviyelerine kadar gerekli tüm adımları attık.

Kurban Bayramı nedeniyle planlanan ek seferler şöyle;

Hat Tren Tipi Tarih Hareket Saati (Ankara'dan) Hareket Saati (İstanbul'dan) Kapasite Artışı (Kişi) Toplam Kapasite Artışı (Kişi) Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) 23 Mayıs 11:15 - 483 3.864 Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) 24 Mayıs 11:15 17:45 483 Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) 30 Mayıs 11:15 - 483 3.864 Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) 31 Mayıs 11:15 17:45 483 Çeşitli Hatlar (İzmir Mavi, Güney/Vangölü, Konya Mavi, Ege, 6 Eylül, 17 Eylül, Pamukkale, Ankara, Doğu Ekspresleri, Uzunköprü-Halkalı, Edirne-Halkalı) Ana Hat ve Bölgesel Trenler Kurban Bayramı Tatili Boyunca - - 14.800 18.664

