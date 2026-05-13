İnsansı robotlar tiyatro sahnesinde de yerini almaya başladı... Oyuncu ve yönetmen Metin Yıldız’ın yazıp yönettiği “Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek” adlı tiyatro oyunu, yapay zekâ destekli robotu, profesyonel oyuncularla aynı sahnede buluşturacak. Oyun, 17 Mayıs’ta AKM’de prömiyer yapacak.

Tiyatroda ilk! Robot oyuncu sahneye çıkacak

Eser hakkında açıklama yapan Yıldız, “İlk defa bir yapay zekâ insansı robot, oyuncularla birlikte profesyonel bir sahneye çıkacak ve bizimle birlikte çok çalıştığı rolünü oynayacak. O da en az bizler kadar heyecanlı” yorumunda bulundu. İnsan olmayan biriyle aynı sahneyi paylaşmanın zorluklarına değinen oyuncu Ceylan Yılmaz ise “Duygu olmadan duyguyu yansıtabilmeye çalıştım aslında burada. Çok heyecan verici bir süreç” dedi.

Oyuncu Ceylan Yılmaz da oyunda "Ceyda" isimli insansı sosyal robot karakterini oynadığını, kendisi için gerçekten çok farklı bir rol olduğunu anlattı.

İnsan olmayan biriyle aynı sahneyi paylaşmanın zorluklarına değinen Yılmaz, "Çünkü insan değil ve duygu yok. Yani duygu olmadan duyguyu yansıtabilmeye çalıştım aslında burada. Çok heyecan verici bir süreç. Ben de nasıl görüneceğini çok merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, yapay zeka rol arkadaşına ilişkin, "Onu kendime yakın hissediyorum şu anda. Demek ki role inanmaya başlamışım. Tabii ilk defa böyle bir şey yapılıyor Türkiye'de ve bunu bizim gerçekleştirmemiz gurur verici." dedi.

OYUN HAKKINDA

Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz ile Burak Topal'ın başrolleri paylaştığı oyunun dekor tasarımını Mert Yürür, ışık tasarımını Önder Arık, genel koordinatörlüğünü Esra Aydın üstlendi.

Yapay zeka destekli insansı robot karakterini sahneye taşıyan, komedi ile dram arasında gidip gelen oyun, aşkı, yalnızlığı ve teknoloji çağında insan olmayı sorgulayan sıra dışı hikayesiyle dikkati çekiyor.

"Bir insanı unutamıyorsak, onun yapay bir kopyasını sevebilir miyiz?" sorusuna cevap arayan oyunun konusu şöyle:

"Boşandıktan sonra yalnızlığa gömülen Vehbi'nin hayatı, bir gece kapısına gelen gizemli bir kargoyla değişir. Kutunun içinden çıkan eski eşinin birebir kopyası olan bir humanoid (insansı) robottur."

