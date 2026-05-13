Türkiye yenilenebilir enerjiye yatırımlara hız veriyor. Rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerini ardından ilk deniz üssü YEKA için düğmeye basılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore saha belirlediklerini belirterek, “2026 âdeta rüzgârın yılı olacak. Zira YEKA yarışmalarının 1500 megavatlık kısmı rüzgâr olacak. En stratejik başlıklardan biri de deniz üstü olacak. Türkiye çok önemli bir potansiyele sahip. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’nin ilk deniz üstü rüzgâr YEKA yarışmasını gerçekleştireceğiz. 2035’e kadar offshore rüzgarda 5 gigavatlık kapasite hedefliyoruz” diye konuştu.

Deniz üstü RES'ler geliyor! 2026 rüzgarın yılı olacak

ELEKTRİĞİN YÜZDE 11’İ RÜZGÂRDAN

Bakan Bayraktar, rüzgâr enerjisinin 2005’te sadece 20 megavat olduğunu, bugün ise 15 bin megavat seviyesini geçtiğini söyledi. 2025’te gerçekleşen 393 milyar kilovatsaatlik toplam elektrik üretiminin içinde rüzgâr santrallerinin yüzde 10,9’luk paya sahip olduğuna işaret eden Bayraktar, “Yıllık 34,5 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimi ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştık” dedi. Bayraktar, güneş enerjisinde de artış kaydedildiğini belirterek “2014’te sadece 40 megavat olan kapasitemiz bugün 26 bin megavatı aştı. Rüzgâr ve güneşin toplam kurulu güç içindeki payı artık üçte bir seviyesinde. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa’da ilk 5 ülke arasında, dünyada ise ilk 11 ülke içinde” ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

YEŞİL ALTYAPI İÇİN 30 MİLYAR DOLAR

Türkiye’de rüzgâr türbinlerinde yaklaşık yüzde 60 yerlilik oranına ulaşıldığını dile getiren Bayraktar, kule, jeneratör ve kanat üretiminde ise yüzde 70’in üzerine çıkıldığını kaydetti. Bayraktar, şunları söyledi:

“2014’te yalnızca 27 üreticiye sahip olduğumuz yenilenebilir enerji sanayisinde bugün 500 yerli üretici faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 50 bin vatandaşımıza yeşil istihdam sağlıyoruz. Elektrik talebimizin 2035’te 510 teravatsaat seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 2035’te rüzgâr ve güneş kurulu gücümüzü toplam 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Güçlü bir yenilenebilir enerji portföyü güçlü bir şebeke altyapısı gerektirir. 14 bin 700 kilometre uzunluğunda, 40 gigavat kapasiteli HVDC hattı, 15 bin kilometre yeni AC iletim hattı ve 40 yeni konvertör merkezi planlıyoruz. 2035’e kadar yeşil iletim altyapısına yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım gerçekleştireceğiz.”

Bayraktar, yeni yatırımlarla Türkiye’yi bölgesel enerji ticaretinin merkezi hâline getirmeye hedeflediklerini bildirdi.

RÜZGÂRDA HEDEF 2,5 GİGAVAT

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Türkiye’nin geçen yıl rüzgâr enerjisinde 2,1 gigavatlık kurulumla rekor kırdığını belirterek, bu yıl sonuna kadar yeni kurulumların 2,5 gigavat seviyesini aşmasının beklendiğini söyledi. Depolama sistemleriyle desteklenen rüzgâr enerjisi projeleri ile kapasite artışına yönelik yatırımların izin süreçlerinin tamamlanmasının kurulumları hızlandıracağını belirten Erden, “Bu projelerin yatırımlarının başladığını aslında iki sene önceden itibaren görüyoruz, takip ediyoruz. 2024’te 1,5 gigavatın üzerinde bir kurulum tamamlamıştık. Geçen sene de 2 gigavatın üzerinde bir kurulum gerçekleşti. Bu sene 2,5 gigavat seviyesine ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bundan sonraki yıllarda da bunun peyderpey artacağını düşünüyoruz. İnşallah 2028-2029 yıllarında 4 gigavatlar seviyesinde yıllık kurulumlara ulaşacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

GÜNEŞTE REKOR KIRILDI

Türkiye’de güneş enerjisi santrallerinden elektrik üretimi günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye’de dün günlük bazda 905 bin 824 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimde yüzde 32,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 16,3 ile güneş santralleri ve yüzde 14,7 ile doğal gaz santralleri izledi. Böylece, Türkiye’de güneş enerjisinden günlük bazda üretilen elektrik, dün 147 bin 753 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Günlük bazda tüketim ise 901 bin 674 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 42 bin 762 megavatsaatle 15.00’te, en düşük tüketim ise 29 bin 4 megavatsaatle 04.00’te gerçekleşti.



