Suudi Arabistanlı şirketler Türkiye’nin güneş ve rüzgârı için geliyor. Bu kapsamda 2 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’de 5.000 MW kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgâr enerjisi projeleri devreye alınacak. İlk aşamada Sivas ve Karaman’da her biri 1.000 MW olmak üzere 2.000 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulacak. Santrallerden üretilecek elektrik için 30 yıl süreyle alım garantisi verilecek.

HABER MERKEZİ - Suudi Arabistan şirketleri tarafından Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımı yapılmasına ilişkin uluslararası anlaşma TBMM Başkanlığına sunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükûmeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükûmetlerarası Anlaşma 3 Şubat 2026 tarihinde Riyad’da imzalanmıştı. Anlaşma ile Türkiye’de toplam 5.000 MW kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgâr enerjisi projelerinin Suudi Arabistan şirketlerince geliştirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda ilk safhada Suudi şirketler tarafından Sivas ve Karaman’da her biri 1.000 MW olmak üzere 2.000 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulacak.

Santrallerden üretilecek elektrik enerjisi için Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından 30 yıl süreyle alım garantisi verilecek. 30 yıllık sürenin sonunda EÜAŞ’ın santralleri devralma hakkı olacak. Tamamı dış finansman yoluyla gerçekleştirilecek söz konusu projeler, doğrudan yabancı yatırım niteliği taşıyor. Projeler, uluslararası finans kuruluşları tarafından da desteklenecek.

Yatırımın tutarının ise 2 milyar dolar civarında olacağı belirtildi. Anlaşma kapsamında üretilecek elektrik 2,1 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak. Santrallerin 2028 yılında işletmeye alınması hedefleniyor.

GÜNEŞ VE RÜZGÂRIN PAYI ARTACAK

Anlaşmanın gerekçesinde, küresel enerji sektörünün, iklim değişikliğinin etkileri, jeopolitik gerilimler ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıkların eş zamanlı olarak ortaya çıktığı bir dönemden geçtiği hatırlatıldı. Türkiye’nin güneş ve rüzgâr enerjisinde mevcut durumda yaklaşık 30 bin MW olan kurulu gücünün 2035 yılına kadar 120 bin MW’a çıkarmasının hedeflendiği kaydedilen gerekçede, bu hedeflere ulaşabilmek için diğer ülkelerle büyük çaplı yenilenebilir enerji projelerine yönelik anlaşmaların imzalanmasının planlandığı belirtildi. Suudi Arabistan’la yapılan anlaşmasının da bu amaca yönelik olduğu ifade edildi.

