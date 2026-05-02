Haydut İsrail’in Sumud Filosu’na yaptığı saldırıya başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden tepki yağdı. Öfkeli İspanyollar “İsrail bir ülke değil, bir işgaldir” pankartı açarken Fransız vekil Boyard “Netanyahu hapse atılmalı” dedi

İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na yaptığı baskına tepkiler artıyor. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede düzenlenen eylemlerde, İsrail’in haydutluğu protesto edildi. İspanya’nın Barselona kentinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak, “İsrail’i boykot edin”, “İsrail bir ülke değil, bir işgaldir”, “Boykot İsrail”, “Hepimiz filoyuz” sloganları attı. Avrupa Birliği’ne seslenen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “İsrail ile ortaklık anlaşması hemen askıya alınmalı” çağrısında bulundu.

Tepki büyüyor! İsrail ülke değil, ‘işgal’

FRANSIZ VEKİL: NETANYAHU HAPSE ATILMALI

Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya gelen göstericiler, Filistin, Lübnan ve İran bayrakları taşıyarak İsrail’e tepki gösterdi. Paris’in tarihî Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan eylemcilere destek veren Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Louis Boyard, “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’ya sert şekilde söylemek gerekiyor; uluslararası sular sana ait değildir; tıpkı Filistin’in sana ait olmadığı, tıpkı Lübnan’ın güneyinin sana ait olmadığı gibi” ifadesini kullandı. Boyard, “ABD ve İsrail’in emperyalizmi tarafından öldürülen ve zulüm gören Filistin, Lübnan, İran halkı dâhil ezilen tüm halkları desteklediğini” söyleyerek, Fransız makamlarının; İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Fransız aktivistler hakkında açıklama yapmamasını utanç verici bulduğunu vurguladı. Fransız milletvekili, Netanyahu’nun hapse atılması çağrısında bulundu.

Tepki büyüyor! İsrail ülke değil, ‘işgal’

HOLLANDA’DA TRAFİK DURDU

Hollanda’nın Utrecht şehrinde göstericiler, otobüslerin tek geçiş noktası olan kavşakta oturma eylemi yaparak trafiği engelledi. Onlarca şehir otobüsü, trafikte uzun kuyruklar oluşturdu ve ulaşımda aksaklıklar yaşandı. “Gazze’deki soykırımı durdur” yazılı pankart ve “Boykot İsrail”, “Ateşkes bir yalan” ve “Ablukayı kırmaya yardım et” dövizleri taşıyan göstericiler, “Özgür Filistin”, “Tüm siyonistler ırkçıdır” ve “Tuğla tuğla, duvar duvar, İsrail yıkılacak” sloganları attı. Ekim 2025’te Küresel Sumud Filosu’na katılan ve İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan Emmy Vonk, “İsrail’e müeyyideler uygulanması için hükûmetimizi bu konuda bir şeyler yapmaya çağırıyoruz” dedi.

Tepki büyüyor! İsrail ülke değil, ‘işgal’

İTALYA SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İtalya’nın başkenti Roma, Milano, Napoli, Torino başta olmak üzere birçok kentte binlerce kişi İsrail’i protesto ederken, hem filoya hem de Filistin’e destek gösterilerinde bulundu. Gösterilerde eylemciler sık sık “Roma nerede durduğunu biliyor, nehirden denize özgür Filistin”, “Katil İsrail”, “İsrail’in soykırımını durdurun”, “Özgür Filistin” sloganları attı. Roma’daki yürüyüşte konuşan İtalya’daki Filistinli Öğrenciler Başkanı Maya Issa, “İsrail korsanlık yaptı. Belki de daha çok savaş ilanı diyebilirim çünkü diğer devletlerin bayraklarını taşıyan gemilere saldırdı” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Sumud aktivistleri İstanbul'da! 59 kişiyi taşıyan uçak iniş yaptı

POLONYA ‘FİLİSTİN İÇİN SOS’ DEDİ

Polonya’nın başkenti Varşova’daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Sumud Filosu’na yapılan saldırıyı protesto etti. Sosyal medya üzerinden “Filistin için SOS! Filo için SOS!” çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, Polonya hükûmetinden İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısına sert tepki vermesini ve diplomatik adım atmasını talep etti. Filonun yalnızca insani yardım amacı taşımadığı, aynı zamanda Gazze’de yaşayan sivillerle dayanışma mesajı verdiği bildirildi. Konuşmacılar, insani yardım filolarının alıkonulmasına ve aktivistlerin baskıyla karşı karşıya kalmasına rağmen Filistin yanlısı hareketin büyüyerek sürdüğünü belirtti.

