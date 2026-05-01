İki gün önce Girit Limanı’na gelen İsrail Donanması, Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu’na Yunan kara sularında saldırdı. Teknelere çıkan İsrail askerleri, motor ve navigasyonları tahrip etti. 175 aktivisti gözaltına alan İsrail askerleri, diğer aktivistleri Akdeniz’de ölüme terk etti

Yeşim Eraslan / ANKARA - İsrail Donanması, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak maksadıyla 60’tan fazla ve 39 farklı ülkeden 345 katılımcıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na Yunan kara suları açıklarında saldırdı. Gece saatlerinde başlayan baskını, Girit’e iki gün önce giden İsrail savaş gemileri gerçekleştirdi. Yunan kara sularından 54 mil açıklarındaki tekneleri lazer ışıklarıyla taciz eden İsrail gemileri, Sumud filosunu askerî botlarla çevreledi. Drone’lar devreye girdi ve çok alçaktan uçmaya başladı. Filodaki aktivistlerin dünyayla bağlantısı jammer’larla kesildi.

YİRMİ TÜRK GÖZALTINA ALINDI

İsrail güçleri filodaki 21 tekneye el koyarken 20’si Türk olmak üzere 175 aktivisti gözaltına aldı. Saldırıyla ilgili Küresel Sumud Filosu’ndan yapılan açıklamada, “Uluslararası sularda gerçekleştirilen baskında teknelere çıkan İsrail askerleri, cihazları sistematik olarak işlevsiz hâle getirdi. İsrail güçleri, teknelerin motorlarını ve navigasyon sistemlerini tahrip etti. İsrail ordusu yüzlerce sivili, yaklaşan büyük bir fırtınada, güçsüz ve hasarlı gemilerde mahsur bırakarak geri çekildi” denildi. Açıklamada, filoya katılanların “denizde hesaplanmış bir ölüm tuzağıyla karşı karşıya kaldığı” vurgulanarak, Gazze halkının yıllardır süren acımasız bir açlık ve katliamın birincil hedefi olmaya devam ettiğinin altı çizildi.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Küresel Sumud Filosu’na geçtiğimiz yıl eylül ayında da düzenlenen saldırıda yine Girit Limanı’nı kullanan İsrail savaş gemilerinden kalkan bombalı drone’lar kullanılmıştı. Yunanistan, Girit Adası’nı İsrail gemilerine açarak soykırım suçlarına yardım ve yataklık yapmıştı. Filo Gazze’ye yaklaştıkça Yunanistan gemiler, İHA’lar ve F-16’lar başta olmak üzere havadan ve denizden izleme yaparak elde ettiği bilgileri İsrail ile paylaşmıştı.

GÖRMEZDEN GELDİLER

Yunan Sahil Güvenliği, İsrail’in baskını sonrası açık denizde sürüklenir hâlde bırakılan Tam Tam adlı tekneye yardım etmeyi reddetti. Yunanistan’daki “March to Gaza Greece” isimli aktivist grup tarafından yapılan açıklamada “Bu bölgedeki arama ve kurtarma faaliyetleri Yunan devletinin hukuki yükümlülüğüdür. Hükûmetin siyasi ittifaklarına göre kullanabileceği bir takdir yetkisi değildir” denildi. Öte yandan eski Yunanistan Maliye Bakanı Varoufakis, filoya yapılan müdahalede ülkesini suçladı. Varoufakis “Yunan hükûmeti ya iş birlikçi ya da denizlerimizi İsrail’den korumaktan âciz” ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN’A TESLİM EDİLECEKLER

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar yaptığı açıklamada, İsrail askerî donanma gemilerinde tutulan aktivistleri Yunan hükûmetiyle yapılan anlaşma gereği Yunanistan’da kıyıya indireceklerini belirtti. Saar, Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistleri kabul etmede gösterdiği isteklilik sebebiyle Yunanistan hükûmetine teşekkür etti.

FİDAN’DAN SUMUD DİPLOMASİSİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Küresel Sumud Filosu’na İsrail tarafından yapılan saldırı ele alındı.

BAŞSAVCILIK’TAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak maksadıyla Gazze’ye doğru yol çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail’in gerçekleştirdiği şiddet eylemleriyle ilgili re’sen soruşturma başlatıldı.

12 ÜLKEDEN KINAMA

Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Ürdün, Libya, Malezya, Maldivler, Moritanya, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya dışişleri bakanları ortak bir açıklama yapıp Sumud Filosu’na saldırıyı kınadı.

