Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, görüşmede İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını gündeme taşıdı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, alıkonulan Sumud aktivistlerinin Yunanistan'da karaya çıkarılacağını açıklamıştı.

Bakan Fidan'dan 'Sumud' diplomasisi! Yunan mevkidaşı ile görüştü

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz’e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo, 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu, yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.

