Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatını 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere litre başına net 24,3 lira olarak belirledi. Fiyatların Temmuz ayında yeniden değerlendirileceği açıklandı.

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatlarında önemli bir güncellemeye giderek 1 Mayıs itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeyi duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, üreticinin eline litre başına net 24,3 lira geçecek şekilde bir fiyat belirlendi.

Çiğ sütte yeni tarife belli oldu!

1,8 LİRA İLAVE

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net 24,3 lira geçecek şekilde belirlendi.

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici örgütü tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler için 1,8 lira ilave ödenecek.

İKİNCİ ARTIŞ TEMMUZDA

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 36 kuruş fark uygulanacak.

Duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı temmuzda yeniden değerlendirilecek.

