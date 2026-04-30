İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail ordusunun gerçekleştirdiği şiddet eylemleri hakkında re'sen soruşturma başlattı.

2026 Bahar Misyonu kapsamında 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açılan filo, İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla genişleyerek 26 Nisan'da rotasına devam etti. 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda seyreden insani yardım tekneleri, İsrail ordusunun yasa dışı müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

21 GEMİ ALIKONULDU

Filo yetkilileri tarafından paylaşılan bilgilere göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu toplam 345 katılımcı yer alıyor. Gazze’ye yaklaşık 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularının sadece birkaç mil açığında düzenlenen bu saldırı sonrası, sivil katılımcıların akıbetine dair henüz sağlıklı bir bilgiye ulaşılamadığı belirtiliyor.

Saldırının bilançosu ise oldukça ağır. Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun müdahale sırasında 21 tekneyi alıkoyduğunu ifade etti. Saldırıdan kurtulmayı başaran 17 teknenin Yunan kara sularına giriş yaptığı, 14 teknenin ise halen Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğu bildirildi.

