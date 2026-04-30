Mangal ateşi yanmadan söndü... Beyaz ete bir ayda yüzde 30 zam! Fiyatlar 600 TL’yi zorluyor
Mangal sezonu beyaz ette zam dalgasını tetikledi. Özellikle kanat fiyatları son bir ayda yüzde 30 artışla 475 TL’ye yükselirken, ızgaralık but 450 TL oldu. Sektör temsilcileri stokçuluk ve aracı maliyetleri nedeniyle fiyatların kısa sürede 600 TL bandına ulaşabileceği konusunda vatandaşı uyardı.
- Kanat fiyatları son bir ayda %30 artarak 475 liraya yükseldi ve 600 lirayı görebileceği uyarısı yapıldı.
- Izgaralık but fiyatları da bir ayda 350 liradan 450 liraya çıktı.
- Fiyat artışlarının nedenleri arasında mevsimsel talep, büyük firmaların stok yapıp arzı kısıtlaması ve aracılar arasındaki ek maliyetler gösteriliyor.
Mangal sezonunun açılmasıyla birlikte beyaz et piyasasında yaşanan hareketlilik, fırsatçıların ve stokçuların devreye girmesiyle tüketiciyi zora sokan bir zam dalgasına dönüştü. Güneşin yüzünü göstermesiyle raflardan inen mangalların keyfi, özellikle son bir ayda fiyatları katlanan beyaz et ürünleri nedeniyle şimdiden kaçmış durumda.
KANAT FİYATLARI REKORA KOŞUYOR
Mangal sofralarının başrol oyuncusu olan kanat, sadece son 30 gün içerisinde yüzde 30 oranında zamlanarak fiyatı en çok artan ürün oldu.
ATV Haber'in haberine göre, geçtiğimiz ay kilogramı 375 liradan alıcı bulan kanat, bugün itibarıyla 475 liraya yükseldi.
Sektör temsilcileri ve kasaplar, mevcut artış trendinin devam etmesi durumunda fiyatların kısa sürede 600 lira bandını görebileceği konusunda uyarıyor.
IZGARALIK BUT DA NASİBİNİ ALDI
Sadece kanatta değil, pikniklerin bir diğer vazgeçilmezi olan ızgaralık but fiyatlarında da ciddi bir tırmanış gözleniyor. Bir ay önce 350 liradan satılan ızgaralık but, son zamlarla birlikte 450 liradan tezgahlardaki yerini aldı.
ZAMLARIN ARKASINDAKİ NEDEN
Fiyatlardaki bu fahiş artışın tek nedeni mevsimsel talep değil. Kasaplara göre, kışın talep görmeyen kanat gibi ürünleri stoklayan büyük firmalar, yaz sezonunda arzı kısıp fiyatları yukarı çekerek ürünü piyasaya sürüyor.
Bunun yanı sıra üreticiden tüketiciye ulaşana kadar devreye giren toptancı, komisyoncu, lojistik firmaları ve perakendeciler gibi çok sayıda aracının eklediği maliyetler de etiketlerin şişmesine neden oluyor.
Sonuç olarak, sezonun açılmasıyla birlikte beyaz ette yaşanan bu "fırsatçılık" tablosu, vatandaşın mangal keyfini ekonomik bir yük haline getirmiş durumda.