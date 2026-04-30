Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu! İşte memur ve emekliyi bekleyen 4 aylık zam
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda enflasyonun yüzde 3,19 artacağını tahmin etti. Peki enflasyon bu oranda gelirse memur ve emeklinin zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 29 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
NİSAN AYI ENFLASYON TAHMİNİ
Ankete katılan ekonomistlerin nisanda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında yer aldı.
YILLIK ENFLASYON TAHMİNİ
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,19) martta yüzde 30,87 olan yıllık enflasyonun nisanda yüzde 31,11'e çıkacağı tahmin ediliyor.
2026 SONU ENFLASYON TAHMİNİ
Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması nisan ayı itibarıyla yüzde 28,16 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mart ayında yüzde 1,94 artış göstermişti.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI
Nisan ayı enflasyonu emekli ve memur için kritik öneme sahip. Enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta ise yüzde 1,94 gelmişti. Böylece 3 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 10,04 olmuştu. Memurlar için ise zam farkı oluşmamıştı.
Nisan ayında enflasyonun yüzde 3,19 gelmesi durumunda emekliler yüzde 13,54, memurlar ise yüzde 9,45 oranında zammı şimdiden garantileyecek.